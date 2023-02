Caz șocant într-un cartier din București: Hoții au dat spargerea în vecini și au umplut casa cu fecale

Caz incredibil petrecut în București. O familie din cartierul Palladium Residence din Sectorul 3 a fost prădată de hoți, dar paguba materială s-a dovedit a fi un neajuns minor față de ce a urmat. Întâmplarea a fost relatată chiar de păgubuți, pe grupul de Facebook „Locatari Palladium Residence”.

„Vești noi despre hoții care ne-au jefuit apartamentul: au fost prinși cu ajutorul unei camere de bord din mașina unui vecin, ce a filmat ieșirea din bloc a făptașilor. A fost un noroc chior aș putea spune, pentru că vecinul uitase să oprească camera când a urcat în locuința lui și s-a nimerit ca în cele 15 minute cât a fost în casă făptașii să iasă din scară cu bunirile noastre și cu fețele descoperite și vizibile.

Acum surpriza nr. 1: este vorba de un cuplu care locuiște în blocul 2 scara A. Știu, sună horror că asemenea oameni erau vecinii noștri. Bărbatul recidivist, femeia, o videochatistă oarecum cunoscut, din spusele ei, care este la prima abatere infracțională. Amândoi consumatori de prafuri scumpe.

Dar asta nu este totul. Iată care este surpriza nr. 2:

Știți care dintre cei doi s-a căcat pe blatul nostru de bucătărie? Femeia. A zis că a făcut asta de oftică pentru că blatul nostru este de marmură. Între timp am descoperit că nenorociții au mânjit cu căcat deasupra aerelor condiționate, au dat și pe sub patul din dormitor și pe sub canapea ca să rămână mirosul. În bucătărie încă mai persistă mirosul, dar nu ne dăm seama unde au mai mânjit cu rahat nenorociții. Zilele acestea vine cineva să demonteze toată mobila ca să aflăm unde e rahatul”, povestesc victimele.

„Ne-am recuperat o parte din bunuri. Încercăm să mai recuperăm măcar bijuteriile și gențile soției, dar avem puțin speranțe că vom reuși. Vă sfătuim să vă montați un sistem de alarmă, sau măcar să fiți vigilenți și să nu uitați ușa descuiată”, mai relatează aceștia.