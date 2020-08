Cazanciuc, despre planul pentru răsturnarea Guvernului Orban: 'E corect constituțional'

Președintele Senatului, Robert Cazanciuc, a afirmat miercuri, înainte de ședința CEx, că PSD încă nu a stabilit un calendar privind votul pe moțiunea de cenzură. El a precizat totodată că votul este „corect constituțional”, făcând referire la acuzațiile premierului Orban.

„Dacă PNL o să depună (c.n. sesizare la CCR) până nu stabilim noi calendarul, va trebui să ținem cont de acest lucru. Nu așteptăm nicio decizie a CCR, dacă nu avem o sesizare la CCR. (...) Este corect constituțional, pentru că sesiunea extraordinară nu este o anexă a sesiunii ordinare. Sesiunea extraordinară are un statut de sine stătător. (...) Fiecare sesiune în sine are un statut special. Spune că se poate depune o moțiune pe sesiune. Fiecare sesiune are o structură independentă. (...) Nu avem un text care să ne spună când să votăm”, a spus Cazanciuc.

Editorial al Ambasadorului SUA: 'Eforturile Președintelui Iohannis de a curăța România de ultimii baroni roșii și moștenirea lor coruptă sunt lăudabile'

Senatul şi Camera Deputaţilor sunt convocate în sesiune extraordinară comună, joi, la ora 12,00, pentru prezentarea moţiunii de cenzură iniţiate de social-democraţi la adresa Cabinetului Orban.



Decizia privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară este semnată de preşedinţii celor două foruri legislative, Marcel Ciolacu, respectiv Robert Cazanciuc.



Birourile permanente reunite au decis luni ca moţiunea de cenzură "Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mită generalizată", iniţiată de PSD şi semnată de 205 de senatori şi deputaţi, să fie citită joi, de la ora 12,00.



Social-democraţii susţin că reprezentanţii Guvernului au încălcat toate regulile impuse cetăţenilor în urma pandemiei cu noul coronavirus.