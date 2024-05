Cazul ciudat și unic care i-a uimit pe medici!. Un copil de 7 ani înghite un creion de 10 cm fără să se rănească

Un băiat în vârstă de 7 ani a înghițit un creion de 10 centimetri fără a suferi probleme medicale. Cazul este atât de ciudat încât medicii l-au relatat în revista de specialitate Radiology Case Reports.

Incidentul a avut loc în Nepal, unde copilul a așteptat patru ore înainte de a le cere părinților săi să îl trimită la specialiști.

Nu este clar motivul pentru care copilul a înghițit creionul, dar medicii de la Kathmandu Medical College and Teaching Hospital cred că acesta este primul caz de acest fel din lume.

Când a ajuns la camera de urgență, copilul a fost supus unor radiografii care au arătat creionul blocat în stomac. Cu toate acestea, el nu avea niciun disconfort.

