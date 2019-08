Cazul Săpoca produce revoltă în PNL - se cere demisia Sorinei Pintea: 'Nu știa cum e situația acolo? Au murit 5 oameni'

Medicul Raul Pătrașcu, membru PNL și fost consilier în Guvernul Cioloș, cere demisia Sorinei Pintea, după ce ministrul Sănătății a anunțat că va face plângere penală în cazul Spitalului de Psihiatrie Săpoca din Buzău și că toată lumea va răspunde pe linie ierarhică.

Prețurile au luat-o razna - Inflaţia în România, de trei ori mai mare decât media europeană

„Destul, ii cer oficial demisia dnei. Ministru Sorina Pintea. Aud ca dansa face plangere penala in cazul de la Sapoca. Poate dna. Ministru uita ca Spitalul e in subordinea ministerului, deci a dansei. Poate uita, de asemenea, cum s-a tot plimbat prin tara cu camerele dupa ea spunand ca unii manageri sunt incompetenti dar nu are ce sa faca pentru ca nu sunt in subordinea ei. Acest spital e. Nu stia cum e situatia acolo? Nu stia de managerul numit de Minister? Nu stia de lipsa de dotari sau deficientele de personal sau nerespectarea protocoalelor? Au murit 5 oameni. Oricare ar fi raspunsul, prin inactiunea din timpul mandatului (caci nu a facut nimic) si prin actiunile populiste, functia a fost golita de insemnare si de onoare, deci dna. Ministru trebuie sa isi faca bagajele si sa plece.

Later edit: Văd că dna. Ministru a spus că toată lumea va răspunde pe linie ierarhică - prima trebuie să fie ea, pentru că toate "sugestiile" și "controalele" trebuiau făcute preventiv și demult!”, scrie Pătrașcu pe Facebook.

Cinci bolnavi au murit și mai mulți au fost răniți grav de un pacient de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din Buzău. Bărbatul în vârstă de 38 de ani i-a atacat, duminică dimineață, cu un stativ de perfuzii.