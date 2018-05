CCR discută în 6 iunie sesizarea referitoare la legea privind exercitarea profesiunii de medic veterinar

Curtea Constituţională a României discută în 6 iunie sesizarea PNL referitoare la Legea pentru aprobarea OUG 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor a depus joi o sesizare de neconstituţionalitate în privinţa Legii pentru aprobarea OUG 70/2017, susţinând că, potrivit modificărilor, oricine poate comercializa şi utiliza produse medicale veterinare şi produse biologice, vaccinuri, cu sau fără prescripţie.Liberalii subliniază că în momentul de faţă comercializarea şi utilizarea acestor produse se face sub supravegherea medicilor veterinari.Deputaţii liberali invocă în sesizare motive intrinseci de neconstituţionalitate, respectiv încălcarea art. 9, art. 40 alin. (1) şi art. 53 din Constituţie."Dacă s-ar aplica suspendarea din Colegiul Medicilor Veterinari a medicilor veterinari care deţin şi calitatea de funcţionar public, s-ar crea o discriminare a acestei profesii prin comparaţie cu restul profesiilor reglementate şi, în special, cu cele reglementate sectorial. Prin urmare, se ajunge la: restrângerea dreptului medicului veterinar-funcţionar public de a face parte dintr-o organizaţie profesională, încălcându-se astfel art. 9 din Constituţie; restrângerea dreptului la asociere, încălcându-se art. 40 alin. (1) din Constituţie, restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, încălcându-se art. 53 din Constituţie. Or, Constituţia României precizează foarte clar, la art. 53, când şi în ce condiţii se poate restrânge exerciţiul unor drepturi", se arată în sesizarea depusă de PNL.Liberalii reiterează că, în vederea transpunerii Directivei 2013/55/CE, Guvernul şi Parlamentul au modificat şi completat legile speciale pentru profesiile reglementate, fără să modifice sau să elimine însă prevederea prin care, pentru a-şi exercita profesia, profesioniştii trebuie să facă parte din organismul profesional în cauză, singura excepţie fiind legea care reglementează profesia de medic veterinar."Parlamentul României a propus înlocuirea prevederilor de la art. 16 alin.(2) din Legea 160/1998, cu textul care prevede obligativitatea suspendării calităţii de membru al CMVRO în cazul medicilor veterinari care sunt funcţionari publici. Prin această modificare legislativă, practic profesia de medic veterinar este dereglementată, iar consecinţele vor fi extrem de grave în ceea ce priveşte exercitarea profesiei, dar mai ales în ceea ce priveşte libertatea de mişcare şi de stabilire a medicilor veterinari în ţările membre ale Uniunii Europene", mai arată deputaţii PNL.Aceştia susţin că Parlamentul doreşte suspendarea medicilor veterinari care sunt funcţionari publici doar din Colegiul Medicilor Veterinari, nu şi din alte organizaţii/asociaţii profesionale, cum ar fi Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România, în cadrul căreia 33 dintre cei 44 de preşedinţi de filiale sunt medici veterinari funcţionari publici şi majoritatea membrilor sunt medici veterinari funcţionari publici.Liberalii precizează şi că legea încalcă art. 41 alin. (1) şi Art. 53 din Constituţie prin faptul că îngrădeşte dreptul la muncă al medicilor veterinari care sunt funcţionari publici."Restrângerea unor drepturi şi libertăţi este posibilă doar în condiţiile stipulate de art. 53 din Constituţie şi se poate constata faptul că speţa de faţă nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile respective. De asemenea, constatăm încălcarea art. 148 alin. (2) din Constituţie - prin aceea că OUG nr. 70/2017 nu respectă legislaţia europeană din domeniu, iar textul nu este pus în acord cu Hotărârea CJUE din 1 martie 2018 dată în cauza 297/16", afirmă liberalii.Deputaţii PNL subliniază că eliminarea competenţei exclusive a medicului veterinar în ceea ce priveşte comercializarea cu amănuntul şi utilizarea produselor medicinale veterinare, prin modificarea legii, încalcă prevederile directive europene, întrucât aceste activităţi sunt rezervate profesiei de medic veterinar. Ei invocă şi încălcarea prevederilor din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene."Eliminarea din textul legii a dreptului exclusiv al medicului veterinar de a comercializa cu amănuntul şi utiliza medicamentele veterinare dă posibilitatea oricărei persoane care nu este calificată în domeniul medical veterinar să efectueze astfel de activităţi, punând în pericol sănătatea publică. (...) Prevederile (...) contravin interpretării CJUE din Hotărârea dată în cauza 297/16 care precizează că medicii veterinari trebuie să deţină majoritatea capitalului social al entităţilor care practică comercializarea cu amănuntul a produselor medicinale veterinare", spun liberalii.Semnatarii sesizării punctează faptul că, potrivit unei directive europene, doar medicul veterinar are competenţa şi dreptul de a utiliza şi administra medicamente veterinare la animale.Deputaţii PNL invocă şi încălcarea art. 34 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 35 din Constituţie - prin aceea că OUG 70/2017 nu garantează dreptul la ocrotirea sănătăţii, nu asigură sănătatea publică a cetăţenilor şi nu asigură dreptul la un mediu înconjurător sănătos."Comercializarea cu amănuntul a produselor biologice - România devenind singura ţară din UE în care se poate realiza comercializarea cu amănuntul a produselor biologice - va creşte riscul expunerii proprietarilor de animale la efectele secundare (unele vaccinuri au efecte devastatoare asupra sănătăţii şi integrităţii fizice în caz de utilizare necorespunzătoare), va scădea eficienţa acestora prin nerespectarea condiţiilor de păstrare şi utilizare (păstrarea obligatorie la 2-8 grade Celsius), va diminua rata promovării vaccinării de către medicii veterinari în detrimentul folosirii antibioticelor şi va crea confuzie în ceea ce priveşte utilizarea reţetelor veterinare", precizează semnatarii sesizării.Aceştia subliniază că vaccinarea animalelor de companie sau de fermă este un act medical.În plus, deputaţii PNL argumentează că unele texte sunt neclare, confuze şi nu evită paralelismul.