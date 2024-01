CD-ul Pink Floyd, returnat cu o întârziere de 35 de ani, la o bibliotecă din Maryland

Un client misterios a returnat bibliotecii un CD cu albumul "Wish You Were Here" din 1975 al trupei Pink Floyd, împrumutat în 1989. CD-ul este în stare bună, fără zgârieturi și doar cu semne normale de uzură. Cu toate acestea, vizitatorii bibliotecii nu-l vor găsi pe rafturi, conform mediafax.

Angajații bibliotecii nu știau că CD-ul lipsește, deoarece sistemul de urmărire a materialelor împrumutate nu a funcționat corect, potrivit Washington Post.

Vizitatorii bibliotecii nu vor găsi CD-ul pe rafturi, deoarece biblioteca nu mai stochează CD-uri din 2018.

O astfel de restituire târzie s-a mai întâmplat doar o singură dată în cei șapte ani de când Alonso lucrează la biblioteca Laurel. Un client a returnat o casetă cu o etichetă îngălbenită și decolorată a albumului "Hello, I Must Be Going" din 1982 al lui Phil Collins în septembrie 2021, a spus Alonso.

Periodic, biblioteca primește materiale cu întârziere de cinci sau zece ani, deoarece oamenii se mută și uită să returneze cărțile sau CD-urile.