Ce a descoperit DSP despre italianul care a practicat medicina fără drept - Conținutul plângerii înaintate procurorilor

Direcția de Sănătate Publica a Capitalei a depus, miercuri, o plangere penala pe numele lui Matteo Politi, italianul suspectat ca ar fi practicat medicina, desi are doar 8 clase in Italia. De plângere sunt vizate si Ana Daniela Deatcu si Ana Maria Dumitru, angajate ale DSP care sunt acuzate ca nu s-ar fi respectat îndatoririle de serviciu legat de eliberarea parafei de medic pentru Politi. Totodata, Laura Feldrihah, consultant juridic, este acuzata de complicitate la fals privind identitatea.

DSP arata ca in urma anchetei proprii efectuate pe 5 si 6 februarie si din informatiile publice rezulta ca Matteo Politi a obținut in mod fraudulos codul de parafa de medic, exercitând nelegal profesia.

"La dosar au fost idetificate simple fotocopii ale unor înscrisuri, inclusiv ale unor diplome de studii in limba straina, care nu au fost traduse in romana, existand suspiciunea ca sunt false", se arata in sesizare.

Inspectorii spun ca atribuirea codului de parafa a fost facuta cu incalcarea legii, mentionand ca desi era obligatoriu cetificatul de membru al Colegiului Medicilor nu era depus, existând insa alte acte care ar fi false.

Dupa ce a fost depistat la Arad, in timp ce incerca sa fuga din Romania, barbatul a fost adus in Bucuresti si retinut dupa audieri.