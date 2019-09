Ce a discutat Dan Barna cu adjunctul asistentului secretarului de stat pentru Afaceri în Europa Centrală

Prezidențiabilul USR Dan Barna a avut o întrevedere în SUA cu Matthew G. Boys, adjunctul asistentului secretarului de stat pentru Afaceri Europene. Cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea infrastructurii energetice și securitatea Mării Negre, potrivit Mediafax.

„M-am reîntâlnit cu plăcere la Departamentul de Stat al SUA cu domnul Matthew G. Boyse, Deputy Assistant Secretary for Central European Affairs, cu care am avut ocazia să discut și anul trecut în Washington DC. Am trecut în revistă relația bilaterală și temele de interes pentru ambele țări cum ar fi importanța statului de drept, dezvoltarea infrastructurii energetice sau securitatea la Marea Neagră", a scris Dan Barna, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Dan Barna a mai spus că în urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că parteneriatul strategic dintre SUA și Statele Unite ale Americii este fundamental pentru stabilitatea întregii regiuni.

"Concluzia după o oră de discuții nu poate fi decât următoarea: Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite este fundamental pentru stabilitatea întregii regiuni. De aceea consolidarea și dezvoltarea lui sunt absolut necesare", a mai scris acesta.

Liderul USR se află într-o vizită în SUA. În această perioadă, și premierul Viorica Dăncilă și președintele Klaus Iohannis se află în SUA, unde participă la Adunarea ONU.