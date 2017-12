Ce mare greşeală face România în relaţia cu marile puteri: 'S-a intrat într-o spirală a înarmării'

România a intrat 'în lumea bună' a lumii după ce a decis să achiziţioneze armele americanilor, apoi s-a raliat la dorinţa Uniunii Europene de creare a unei strategii de apărare a Europei. Nu de aceeaşi părere este şi jurnalistul Cătălin Tache. Acesta spune că aceasta este o greşeală imensă a ţării noastre şi că s-a intrat într-o spirală a înarmării extrem de periculoasă.

"Dupa ce s-au grabit sa faca pe „smardoii” pe plan international, incercand sa impresioneze marile cancelarii occidentale si mai ales Washington-ul de cat de tari sunt ei, aproband, intr-o unanimitate de tip nord-coreean, majorarea neconditionata a bugetulul Armatei, liderii politici de la Bucuresti nu mai stiu acum cum sa scoata camasa, dupa ce au intrat astfel de unii singuri intr-o spirala a inarmarii greu de suportat. Atat din punct de vedere financiar, cat si al presiunilor tot mai intense pentru ca guvernantii de la Bucuresti sa bage si mai adanc mana intr-un buget si asa secatuit, pentru a onora angajamentele iresponsabile asumate pe plan international", spune jurnalistul în national.ro.

Se pare însă că pentru România a venit o mare lovitură, greu de suportat. "Responsabilii romani s-au plans la Washington ca acum Bruxelles-ul ne „inghesuie” sa parafam intelegeri pentru a lua armament si de la companiile europene. Totul dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, tocmai ce a anuntat ca va fi accelerata constituirea Fondului European de Aparare pentru a se putea finanta astfel, la cel mai inalt nivel, mecanismul de Cooperare Structurata Permanenta Militara (PESCO), la care presedintele Klaus Iohannis a aderat cu entuziasm, fiind printre primii sefi de stat care au exprimat disponibilitatea tarii sale de a fi parte a viitoarei armate comune europene.

Insa una care costa extrem de mult, motiv de altfel pentru care nu toate statele au aderat la PESCO, astfel ca Romania deja trebuie sa pregateasca banul pentru a „onora masa”. Numai ca raspunsul venit de la Administratia Trump a fost unul „smecheresc”, gen „ramane asa cum am stabilit”. Adica, daca luam avioane si rachete de la americani, atunci de ce nu am lua si corvete si blindate de la europeni, chipurile sa multumim astfel si „capra si varza”, mai spune jurnalistul.

Cătălin Tache anunţă că aceste achizitii din cadrul proiectului PESCO, vor costa bugetul Romaniei alte cateva. "Se repeta scenariul „horror” al proiectului EADS, cand tara noastra a fost pur si simplu obligata sa cheltuiasca 1,5 miliarde de euro pentru dotarea cu echipament cumparat in special de la germani pentru a ridica standardele de monitorizare a frontierei, conditie obligatorie pentru a ne alinia la standardele Schengen.

Iata insa ca de-abia dupa ce am dat toti banii si s-a recunoscut performanta tehnica, Bucurestiul a aflat ca, de fapt, decizia accederii in Schengen este una strict politica! Asa ca, daca nu se gaseste totusi vreun lider mai luminat care sa incerce barem sa opreasca acesta halucinanta cursa a inarmarilor in care am intrat, vom continua sa cumparam tot mai mult armament cand de la europeni, cand de la americani, prea preocupati ca nu cumva sa suparam vreunul din „partenerii strategici” ca sa ne mai aplecam si asupra adevaratelor interese strategice privind siguranta nationala a Romaniei", a mai spus jurnalistul, conform sursei citate.