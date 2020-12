CE propune dublarea traficului feroviar de mare viteză pentru reducerea emisiilor auto

Dublarea traficului feroviar de mare viteză, 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic și peste 30 de milioane de autoturisme cu emisii zero, sunt o parte dintre propunerile Comisiei Europene pentru 2030. Acestea fac parte din planul pentru o mobilitate verde, prezentat miercuri, potrivit Mediafax.

Comisia Europeană a prezentat miercuri „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă”, însoțită de un plan de acțiune cuprinzând 82 de inițiative care vor ghida activitatea CE în următorii patru ani.

„Această strategie pune bazele procesului prin care sistemul de transport al Uniunii își poate realiza transformarea verde și digitală și poate deveni mai rezilient în fața viitoarelor crize. După cum se subliniază în Pactul verde european, rezultatul va fi o reducere cu 90 % a emisiilor până în 2050, obținută grație unui sistem de transport inteligent, competitiv, sigur, accesibil și la prețuri abordabile”, se arată într-un comunicat al CE.

Potrivit strategiei, până în 2030 cel puțin 30 de milioane de autoturisme cu emisii zero vor fi în exploatare pe drumurile europene, 100 de orașe europene vor fi neutre din punct de vedere climatic, traficul feroviar de mare viteză se va dubla la nivelul întregii Europe, călătoriile colective programate pentru deplasări cu o lungime de sub 500 de km vor trebui să fie neutre din punctul de vedere al carbonului, iar navele maritime cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piață.

De asemenea, până în 2035 aeronavele de mare capacitate cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piață, iar până în 2050 aproape toate autoturismele, furgonetele, autobuzele și vehiculele grele noi vor avea emisii zero, traficul feroviar de marfă se va dubla și Europa va dispune de o rețea de transport (TEN-T) multimodală deplin operațională, pentru un transport sustenabil și inteligent, cu conectivitate de mare viteză.

„Transporturile sunt coloana vertebrală care conectează cetățenii și întreprinderile europene și sunt importante pentru noi toți. Tehnologiile digitale au potențialul de a revoluționa modul în care ne deplasăm și de a face mobilitatea noastră mai inteligentă, mai eficientă și totodată mai verde. Trebuie să oferim întreprinderilor un cadru stabil pentru investițiile verzi pe care vor trebui să le facă în deceniile următoare. Prin punerea în aplicare a acestei strategii, vom crea un sistem de transport mai eficient și mai rezilient, care urmează o traiectorie fermă de reducere a emisiilor în conformitate cu obiectivele Pactului verde european”, a declarat Adina Vălean, comisarul pentru transporturi.