Ce riscă protestatarii care agresează jandarmi. Comisia Iordache a adoptat amendamentul referitor la ultraj

Comisia Iordache a adoptat, în ședința de luni, amendamentul de modificare a infracțiunii de ultraj, militarii fiind introduși, alături de polițiști și jandarmi, printre autoritățile contra cărora este comisa aceasta fapta. De asemenea, a fost eliminată posibilitatea sancționării cu amendă, inculpatul fiind pedepsit cu inchisoarea.

"Orice amendament ar trebui bine argumentat. Mi-as dori sa se specifice foarte clar dacă o astfel de majorare a pedepsei este menită sa protejeze jandarmii, polițiștii, mai ales in contextul protestelor, mai ales in conditiile in care în ultima vreme au existat provocări, presiuni din partea jandarmilor", a spus deputatul Ion Stelian.

"Singura noutate este că, pe lângă jandarmi și polițiști, apar și militarii", a replicat Florin Iordache.

"Faceti si o modificare in sensul ca limitati optiune judecătorului de a aplica pedeapsa amenzii. Dumneavoastră vreti in mod expres ca ultrajul, alin. 1,2,3, sa fie sanctionat direct cu inchisoare, plus sporul de pedeapsa. Discutia este despre pedeapsa inchisoarii direct, fara alternativa de a aplica si amenda", a spus Iuliana Scântei.

"Susțineți să se dea cu pietroaie în jandarmi? Foarte bine", a precizat Eugen Nicolicea

"Ce e mai grav, vătămarea drepturilor cetățenilor sau amenințarea care nu ar fi dusă la capăt în forma ultrajului?", i-a replicat Scântei.