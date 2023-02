Ce spune Antony Blinken despre deschiderea de noi rute către Siria pentru a se livra ajutoare umanitare

Turcia a anunțat că speră să deschidă încă două puncte de trecere spre Siria pentru a permite livrarea de ajutoare umanitare de care este nevoie în țară. Singurul punct terestru de trecere existent către provincia siriană din nord-vestul țării, controlată de opoziție, este închis din cauza drumurilor avariate, anunță Rador.

La Washington, secretarul american de stat Antony Blinken a declarat că este de o importanță vitală să se deschidă noi rute către Siria și a condamnat Rusia, un aliat de bază al guvernului sirian, pentru eforturile de a închide acel punct de trecere. "Tocmai din acest motiv ne opunem în fiecare an nu doar pentru a menține acel punct de trecere ci și pentru a deschide alte punct de trecere astfel încât în cazul închiderii unui punct să existe altele prin care oamenii să poată primi asistență umanitară. Și, bineînțeles, an de an,

Rusia a încercat să blocheze acele puncte de trecere sau se le limiteze. Iar acest lucru amplifică tragedia pe care o înfruntă oamenii acum în Siria", a declarat dl Blinken.