WTA: Ce spune Caroline Garcia după meciul cu Halep din sferturi la Roma

Jucătoarea franceză Caroline Garcia a declarat, vineri seară, după ce a fost învinsă de Simona Halep în sferturi la Roma, că românca a neutralizat-o complet şi nu şi-a putut face jocul, scrie news.ro.

"Este o înfrângere clară. Halep a jucat foarte bine, dar şi eu am făcut o grămadă de greşeli. Ea a avut un joc precis şi m-a neutralizat complet. Nu am putut să-mi exprima jocul, nu am reuşit să găsesc o soluţie. Cum nu reuşeam, imediat greşeam. Serviciul meu nu a fost bun, nu am fost eficientă şi am făcut cadou multe puncte", a declarat Garcia.

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Roma, după ce a învins-o în două seturi pe sportiva franceză Caroline Garcia, scor 6-2, 6-3, şi rămâne numărul 1 mondial şi săptămâna viitoare, urmând să fie cap de serie numărul 1 la Roland Garros.

În semifinale Halep va evolua contra Mariei Şarapova, locul 40 mondial, rusoaica impunându-se în şapte din cele opt întâlniri de până acum.

Pentru accederea în semifinale, Halep va primi 126.590 de euro şi 350 de puncte WTA.