Simona Halep, primele declarații înaintea marelui meci cu Șarapova: Mă gândesc doar la asta

Simona Halep, liderul WTA, a declarat că se aşteaptă la un meci greu cu Maria Şarapova, sâmbătă, în semifinale la turneul de la Roma, subliniind că tot ce îşi doreşte este să-şi facă jocul şi să dea totul pe teren.

"Mă aştept la un meci greu, mereu a fost greu contra eu. Dar ştiu că am şansa mea, aşa că dacă îmi fac jocul, va fi un meci bun. Voi încerca să dau tot ce am mai bun să câştig meciul. Voi intra pe teren şi voi încerca să dau tot ce am mai bun. Asta îmi doresc. Nu mă gândesc la meciurile de dinainte. Mă gândesc doar la acest meci", a declarat Halep.

Simona Halep a menţionat, după meciul cu Caroline Garcia, că a jucat cu încredere şi se bucură că a reuşit să-şi menţină locul 1 mondial. "Ştiam că am nevoie de victorie pentru a rămâne pe locul 1. Sunt foarte fericită că am reuşit să-mi menţin locul 1 câştigând meciul meu, este un sentiment minunat. Nu am simţit nicio presiune şi am jucat relaxată. Nu mă gândesc prea mult la asta, dar a fost plăcut să ştiu că am lucrat pentru numărul 1".

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Roma, după ce a învins-o în două seturi pe sportiva franceză Caroline Garcia, scor 6-2, 6-3, şi rămâne numărul 1 mondial şi săptămâna viitoare, urmând să fie cap de serie numărul 1 la Roland Garros.

În semifinale Halep va evolua contra Mariei Şarapova, locul 40 mondial, rusoaica impunându-se în şapte din cele opt întâlniri de până acum.

Pentru accederea în semifinale, Halep va primi 126.590 de euro şi 350 de puncte WTA.