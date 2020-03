Cea de-a patra ediţie a Bucharest Fashion Film Festival este programată să aibă loc între 23 şi 26 aprilie

Cea de-a patra ediţie a Bucharest Fashion Film Festival, primul eveniment din România plasat la intersecţia dintre modă, film şi publicitate, este programată să aibă loc între 23 şi 26 aprilie, la Cinema „Elvire Popesco”, Cinemateca Union, Teatrul Odeon şi Mindspace Business District, potrivit news.ro.

Documentarele „House of Cardin” (2019), o prezentare rară a legendarului designer Pierre Cardin, şi „Martin Margiela In His Own Words” (2019), portretul unic al celui mai mare mit din istoria modei, sunt primele titluri anunţate în selecţia de anul acesta.

Cu scopul de a pune bazele unui forum de discuţie despre relaţia dintre film şi modă, programul Bucharest Fashion Film Festival de anul acesta va include în continuare secţiunea competiţională în cadrul căreia sunt premiate cele mai bune filme de modă locale şi internaţionale. De asemenea, vor continua şi proiecţiile de filme-cult, documentarele despre personaje marcante din istoria modei, mesele rotunde şi expoziţiile multimedia şi VR. Lor li se adaugă noi secţiuni, printre care şi evenimente care încurajează producţia locală de fashion films.

Primul lungmetraj proiectat în cadrul festivalului, „Martin Margiela In His Own Words” (2019), dezvăluie detalii despre viaţa şi filosofia din spatele creaţiilor iconice, rostite în premieră de însuşi Martin Margiela. Timp de 20 de ani în care a condus propria casă de modă, Martin Margiela a refuzat să acorde interviuri şi apariţii în presă. Şaptezeci de piese cheie din colecţiile lui, incluse în retrospectiva din 2018 de la Musee Galliera din Paris, sunt prezentate prin voiceover-uri, alături de carnete de schiţe din copilărie şi obiecte personale.

Filmul de închidere, „House of Cardin” (2019), a fost prezentat în premieră mondială la Festivalul de Film de la Veneţia. Documentarul este o expunere rară a legendarului designer Pierre Cardin, care le-a acordat regizorilor acces exclusiv la imagini de arhivă, interviuri şi detalii neştiute despre imperiul pe care l-a construit. Nume sonore din lumea modei şi cinematografiei i s-au alăturat designerului în acest documentar, printre care Sharon Stone, Naomi Campbell, Jean Paul Gaultier şi Kenzo Takada.

„Începând cu această ediţie, Bucharest Fashion Film Festival introduce secţiunea Dressing the Cinema, care va prezenta o selecţie de filme clasice şi cult, prin care se urmăreşte o explorare a costumului ca instrument în construcţia personajelor şi ca limbaj vizual în prezentarea firului narativ. Anual, acestea vor fi coagulate sub o umbrelă tematică”, a precizat Mădălina Cozmeanu, cofondator Bucharest Fashion Film Festival, într-un comunicat.

„Camp”, tema de anul acesta, este un concept teoretizat pentru prima dată în 1964 de criticul american Susan Sontag, prin care aceasta înţelegea un anumit mod de a vedea lumea ca un fenomen estetic. Esenţa camp-ului stă într-o înclinaţie către nenatural, către stilizare şi exagerare.

Pe 23 aprilie, la Teatrul Odeon, BFFF va debuta cu vernisajul expoziţiei multimedia „Romanian Fashion Film: An Evolution”. Aceasta reprezintă un demers de cartografiere a filmului românesc de modă şi prezintă o selecţie de astfel de scurtmetraje.

În acord cu obiectivul festivalului de a stimula producţia locală de filme de modă şi de a funcţiona ca un incubator de proiecte, BFFF lansează Young Talent Showcase. „Plecând de la câteva concluzii adunate în urma unor discuţii cu oameni care activează în industriile vizate, ne-am dat seama că este nevoie de un liant între tinerii regizori, fotografi, stilişti, operatori şi potenţialii lor clienţi, aşa că ne-am alăturat misiunii acesteia de talent scouters şi facilitatori”, a adăugat Ioana Diaconu, cofondator Bucharest Fashion Film Festival.

Evenimentul va avea loc pe 24 aprilie, la Mindspace Business District, şi constă într-o prezentare de portofolii ale unor tineri regizori, fotografi, stilişti şi directori de imagine, selectaţi de un juriu în urma unui open call, urmată de o sesiune de networking.

O noutate a BFFF 2020 este şi Dressing the Body, o secţiune anuală ce constă într-un program de scurtmetraje, atât de ficţiune cât și documentare, care propune o explorare antropologică a raportului dintre vestimentaţie şi identitate, a hainei ca simbol, a relaţiei dintre corp şi obiect vestimentar.

