Cea de-a patra ediţie Bucharest Fashion Film Festival a fost amânată 'până când vom fi siguri că suntem în siguranţă'

Cea de-a patra ediţie Bucharest Fashion Film Festival, care era programată pentru 23 - 26 aprilie, se amână în contextul COVID-19 "până când vom fi siguri că suntem în siguranţă", anunţă organizatorii, potrivit news.ro.

Echipa festivalului urmăreşte în continuare informaţiile oferite de autorităţi şi va reveni cu detalii despre noua perioadă.

Primul eveniment din România plasat la intersecţia dintre modă, film şi publicitate era programat să aibă loc la Cinema „Elvire Popesco”, Cinemateca Union, Teatrul Odeon şi Mindspace Business District.

Documentarele „House of Cardin” (2019), o prezentare rară a legendarului designer Pierre Cardin, şi „Martin Margiela In His Own Words” (2019), portretul unic al celui mai mare mit din istoria modei, au fost primele titluri anunţate în selecţia de anul acesta.

Cu scopul de a pune bazele unui forum de discuţie despre relaţia dintre film şi modă, programul Bucharest Fashion Film Festival de anul acesta va include în continuare secţiunea competiţională în cadrul căreia sunt premiate cele mai bune filme de modă locale şi internaţionale.

De asemenea, vor continua şi proiecţiile de filme-cult, documentarele despre personaje marcante din istoria modei, mesele rotunde şi expoziţiile multimedia şi VR. Lor li se adaugă noi secţiuni, printre care şi evenimente care încurajează producţia locală de fashion films.