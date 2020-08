Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Vâltoarea, anulată din cauza pandemiei de COVID-19

Organizatorii Festivalului Vâltoarea (Vásárhelyi Forgatag) de la Târgu Mureş au anunţat, joi, anularea celei de-a VIII-a ediţii a evenimentului care era programat în perioada 11-13 septembrie, decizia fiind luată pe fondul menţinerii restricţiilor impuse de pandemia de SARS-CoV-2.

"După zeci de şedinţe, întâlniri cu organizatorii de programe şi instituţii de sănătate publică am luat decizia de a nu organiza 'Vâltoarea' de acest an. Deşi organizatorii diverselor festivaluri anunţau rând pe rând că vor anula evenimentele din acest an, noi am continuat să sperăm că vom reuşi totuşi să organizăm 'Vâltoarea'. Am sperat că restricţiile anunţate la începutul pandemiei în primăvară vor fi relaxate până în toamnă şi vom avea posibilitatea de a organiza un eveniment la care vor putea participa târgumureşenii. Ne-am pregătit cu mai multe scenarii: public limitat, înregistrarea participanţilor, transmisiuni live, distanţare. Am luat această decizie luând la cunoştinţă opinia reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Mureş şi experienţa altor organizatori de festivaluri. Un motiv important a fost renunţarea la toţi invitaţii din străinătate, care nu ar fi putut ajunge din cauza restricţiilor de călătorie şi a obligativităţii carantinării şi astfel festivalul din acest an nu ar fi fost la nivelul ediţiilor precedente", se precizează într-un comunicat de presă al organizatorilor, potrivit agerpres.ro.

Potrivit acestora, Festivalul Vâltoarea presupune "întâlniri personale, îmbrăţişări şi timp petrecut împreună" iar acest fapt este foarte greu de realizat din cauza măsurilor de distanţare socială.

"Am dorit să organizăm festivalul pentru a ajuta formaţiile locale, partenerii noştri care asigură tehnica de lumini şi sonorizare şi producătorii locali, însă în condiţiile actuale acest lucru nu este posibil. Considerăm că cel mai important aspect este să nu periclităm sănătatea şi siguranţa oamenilor. Întrucât în momentul de faţă nu putem organiza în condiţii de siguranţă acest eveniment, considerăm că anularea lui este cea mai responsabilă decizie. Fără participanţi, Vâltoarea Mureşeană nu poate îndeplini scopul pe care l-a servit preţ de opt ani", se arată în comunicat.

Organizatorii Vâltorii Mureşene au precizat că se pregătesc pentru ca, în momentul în care vor fi relaxate restricţiile şi situaţia epidemiologică se va îmbunătăţi, manifestarea să fie reluată.