Cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului Internaţional de muzică de cameră SoNoRo va avea loc în perioada 16 septembrie - 2 octombrie, în Bucureşti şi Cluj-Napoca

Cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului Internaţional de muzică de cameră SoNoRo, intitulată Orient Express, va avea loc în perioada 16 septembrie - 2 octombrie, în Bucureşti şi Cluj-Napoca.

"Sunt entuziasmat de această ediţie şi de tema ei, căci Orient Express este trenul misterios care unea continentul european, iar noi, în acest an, vom face o călătorie muzicală care va aduce împreună Estul şi Vestul şi va uni muzicieni din toate colţurile Europei, ba chiar şi din afara ei. Noutatea absolută a ediţiei a XVII-a este că avem printre noi o dansatoare şi o coregrafă de excepţie, Ksenia Parkhatskaya, care va ilustra mai multe momente muzicale cu scriitura elegantă a corpului care trasează linii în timp. Mai mult, printre artiştii invitaţi, recunoscuţi în lumea muzicală, avem în acest an un interpret la oud, Joseph Tawadros, pentru că Orientul îşi dă mâna cu Occidentul şi muzica face să dispară graniţele pe care deseori le considerăm de netrecut", a declarat Răzvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo, potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES.

Festivalul va debuta în Bucureşti în perioada 16-25 septembrie, iar primul concert, intitulat "The Age of Entertaining: Art Deco evening with dress code", va avea loc pe 16 septembrie, la ora 19,30, la Palatul Bragadiru.

Pe 17 septembrie, Orient Express opreşte la Muzeul Naţional de Artă al României, în Sala Auditorium, la ora 19,00, pentru un antrenant "Casino Royale", iar pe 18 septembrie, trenul misterios opreşte la peronul Apollo111, la ora 11,00, pentru a încânta publicul cu "Variaţiuni după un peisaj I. Poetry of Departure".

În aceeaşi zi, la Galeria Galateca, de la ora 16,00, sunt puse în scenă "Variaţiuni după un peisaj II. Flowing Landscapes", iar ceva mai târziu, în aceeaşi zi, trenul muzical poposeşte de la ora 20,00, la Club Expirat, pentru "Variaţiuni după un peisaj III. Coincidenţe", potrivit Agerpres.ro.

Pe 19 septembrie, ora 19,00, Orient Express ajunge la Cercul Militar Naţional cu un concert intitulat "Invention of Europe".

Marţi, 21 septembrie, călătorii opresc la Ateneul Român, la ora 20,00, unde primesc "L'Invitation au Voyage", iar miercuri, 22 septembrie, va fi o seară nonconformistă la Clubul Guesthaus, cu "O Romanţă pe un tren cu aburi", începând cu ora 20,00.

Vineri, 23 septembrie, la 19,30, "Les Orientales" poposesc din nou la Palatul Bragadiru, iar sâmbătă Ateneul Român găzduieşte concertul intitulat "In Search of Beauty", de la ora 19,30.

Călătoria din Bucureşti se încheie la Sala Radio, pe 25 septembrie, de la ora 19,00, cu un concert "Finale: Le Grand Salon - Acasă la Pauline Viardot".

Voiajul muzical continuă în Cluj-Napoca, între 27 septembrie şi 2 octombrie, cu şapte concerte ce au loc în spaţii aparte.

Pe 27 septembrie, de la ora 19,00, în Gara CFR Cluj-Napoca vor răsuna acordurile concertului "Les Orientales", în timp ce în sala Auditorium Maximum a Universităţii Babeş-Bolyai va avea loc loc pe 28 septembrie, la ora 19,00, concertul "Oglindiri în timp".

"Romanţa pe un tren cu aburi" va putea fi audiată la Casa Boema pe 29 septembrie, de la ora 19,30, iar pe 30 septembrie, ora 19,00, trenul ajunge din nou în Auditorium Maximum de la UBB, pentru concertul "The Fiddlers".

"Invention of Europe" va răsuna pe 1 octombrie, ora 12,00, în Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, în aceeaşi zi, călătorii primind "L'Invitation au Voyage" la Casa Libertăţii Religioase, de la ora 19,00.

Ultima oprire a Orient Express-ului are loc pe 2 octombrie, la ora 19,00, în spaţiul Cercului Militar Cluj-Napoca, pentru concertul "Finale: Madness on the SoNoRo Express".

Muzicienii şi artiştii invitaţi la această ediţie a Festivalului SoNoRo sunt nume importante ale scenelor internaţionale, precum Gilles Apap (vioară), Erik Schumann (vioară), Amaury Coeytaux (vioară), Alexander Sitkovetsky (vioară), Anna-Liisa Bezrodny (vioară), Tatiana Samouil (vioară), Alexandra Tîrşu (vioară), Răzvan Popovici (violă), Natasha Tchitch (violă), Andreas Brantelid (violă), Alexander Gordon (violă), Justus Grimm (violoncel), Valentin Răduţiu (violoncel), Jan-Erik Gustafsson (violoncel), Boris Andrianov (violoncel), Diana Ketler (pian), Herbert Schuch (pian), Josu de Solaun (pian), Matt Hunt (clarinet), Joseph Tawadros (oud), Ksenia Parkhatskaya (dansatoare) şi Filarmonica Transilvania Cluj.

Biletele şi abonamentele Early Bird la concertele din Bucureşti sunt disponibile în perioada 24 august - 1 septembrie pe https://festival.sonoro.ro/concerte/, în pagina dedicată fiecărui concert sau din reţeaua Eventbook: https://eventbook.ro/festival/sonoro.

Înfiinţat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de cameră în prim-planul vieţii culturale româneşti şi a inclus scena muzicală românească într-o reţea de festivaluri europene de înaltă ţinută.

Platforma culturală SoNoRo include Festivalul SoNoRo (17 ani), SoNoRo Interferenţe, programul de burse şi workshop-uri pentru tineri muzicieni (16 ani), SoNoRo On Tour (12 ani), SoNoRo Arezzo (10 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale găzduite de clădiri de patrimoniu din România (10 ani), SoNoRo Musikland, festival dedicat patrimoniului şi tradiţiilor din Transilvania (4 ani).

Proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii, Festivalul SoNoRo este cofinanţat de Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB în cadrul Programului "Bucureşti afectiv" 2022.