Cea mai modernă unitate de tratament pentru cardiaci din România funcţionează cu succes, fără atestare

Unitatea de Supraveghere şi Tratament Avansat al pacienţilor Cardiaci Critici (USTACC) de la Târgu Mureş nu este atestată oficial, deşi funcţionează şi a reuşit să reducă mortalitatea la 2,5%, ca urmare a tergiversării unor semnături la Ministerului Sănătăţii, a anunţat joi şefa Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş, dr. Theodora Benedek, în deschiderea Congresului Internaţional CardioNET, scrie Agerpres.

"Am prezentat, în cadrul CardioNET, rezultatele la opt luni de la deschiderea noii unităţi de terapie intensivă coronariană, rezultate spectaculoase, care au dus la scăderea semnificativă a mortalităţii în urgenţe cardiovasculare, care ne situează pe un loc de frunte în ceea ce priveşte eficienţa şi performanţa în asistenţa cardiologică de urgenţă în Europa, nu doar în România. (...) În 2012, Ministerul Sănătăţii a dat un Ordin pentru înfiinţarea acestor Unităţi de Terapie Intensivă. După 5 ani, în Clinica de Cardiologie din Târgu Mureş a fost inaugurată, cu mare greutate, cea mai modernă unitate de acest tip din România. Încă nu există în acte, pentru că a durat destul de mult până s-a trimis solicitarea la Bucureşti, dar la Ministerul Sănătăţii unei doamne secretare i se pare că virgulele nu sunt bine puse şi aceasta prelungeşte de 7-8 luni atestarea acestei unităţi", a precizat, presei, dr. Theodora Benedek.Potrivit acesteia, din 1 noiembrie 2017 până în prezent, în USTACC Târgu Mureş au fost internaţi 742 de bolnavi, iar mortalitatea înregistrată aici a fost de 2,5%, cu mult sub nivelul mortalităţii în urgenţele cardiovasculare."Comparativ, mortalitatea în urgenţe cardiovasculare este peste 10%, depinde de tipul urgenţei şi tipul unităţii în care se internează. Per spital, ATI general, mortalitatea este de 5,2-5,3%, pe când dacă bolnavul rămâne în unitatea din Clinica de Cardiologie, unde este îngrijit de cardiolog, diferenţa de mortalitate este de 2,5% faţă de 5,3%", a spus dr. Benedek.Conform şefei Clinicii de Cardiologie, dacă unitatea va fi atestată, va putea beneficia de anumite dotări şi ar putea intra în programul naţional."Ca să primeşti dotări, trebuie să ai un certificat de naştere. Acel certificat de naştere Ministerul Sănătăţii întârzie să îl dea, deşi unitatea funcţionează şi salvează vieţi, deşi ştie că această unitate funcţionează. După ce va veni acel certificat de naştere, putem să o echipăm, putem să intrăm în programul naţional - am înţeles că se doreşte un program naţional pentru unităţile de USTACC, dar noi nu vom putea intra în el, dacă nu avem certificat de naştere. Dacă nu vom intra în el, nu vom avea consumabile, nu vom avea catetere, nu vom avea baloane de contrapulsaţie şi nu vom avea o serie de echipamente care pot să îmbunătăţească asistenţa medicală şi să scadă şi mai mult mortalitatea. Acea doamnă secretară de la Ministerul Sănătăţii, căreia îi trebuie câteva luni să studieze virgulele, poate că ar trebui să se mobilizeze un pic şi să pună virgulele acolo unde trebuie, pentru ca să nu mai moară bolnavii", a spus dr. Theodora Benedek.A XVIII-a ediţie a Congresului Internaţional CardioNET, care se desfăşoară la Târgu Mureş, începând de joi până sâmbătă, este organizat de Societatea Română de Cardiologie şi Societatea Maghiară de Cardiologie, în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş şi cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.