Cea mai veche unitate industrială din Europa, preluată de Hidroelectrica

Administratorul judiciar Euro Insol anunță că astăzi s-a semnat Contractul Cadru de Vânzare a afacerii UCM Reșița S.A către Hidroelectrica S.A.

Procedura de vânzare cuprinde toate activele, know how-ul, contractele în derulare, brevetele și licențele necesare continuării prestării serviciilor de fabricare, reabilitare și îmbunătățire a hidroagregatelor și echipamentelor auxiliare, la care se adaugă un număr de aproximativ 450 de salariați, potrivit unui comunicat de presă.

UCM Reșița S.A. este cea mai veche unitate industriala din Europa, fondata in anul 1771 si care a proiectat, fabricat si montat peste 90% din echipamentele hidroenergetice aflate in exploatarea Hidroelectrica.

Vânzarea a avut loc ca urmare a unui plan de reorganizare propus, redactat si implementat de administratorul judiciar, plan ce a presupus, printre altele, o amplă reorganizare a activității UCM Reșița S.A., inclusiv conducerea societății de către administratorul judiciar.

Administratorul judiciar a reușit menținerea societății în circuitul economic pentru o perioadă de aproximativ 13 ani de zile, procedura insolvenței fiind deschisă în anul 2011.

“Aceasta tranzacție este un succes pentru industria românească, cu atât mai mult cu cat UCM Reșița reprezintă o componentă cheie a siguranței energetice a României, întrucât contribuie la menținerea și dezvoltarea sistemului hidroenergetic românesc.

Euro Insol a demonstrat, încă o dată, că are cunoștințele și expertiza necesare să conducă companii din diverse ramuri ale economiei.

Cu mândrie afirm ca Euro Insol are cea mai bogata experiență in salvarea activelor valoroase pentru economia națională, cât și reorganizarea celor mai mari și importante companii din România, confirmând și în acest caz.

După Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrica din Romania, Plafar S.A., Servtrans Invest S.A., Prospecțiuni S.A., UZTEL S.A. Ploiești, Promex SA. a cărei procedură de reorganizară judiciară a fost închisă cu aproximativ 2 ani de zile mai devreme decât era prevăzut în Planul de Reorganizare.

În portofoliul Euro Insol se afla si alte societăți cu un impact important asupra economiei naționale și locale, cum ar fi CET Govora S.A. o companie vitală pentru Județul Vâlcea, care asigură agentul termic (apa caldă și căldură) pentru cei aproximativ 120.000 locuitori din Râmnicu Vâlcea, precum si energie electrica si abur industrial pentru platforma industriala Oltchim, sau Romelectro S.A companie cu o experiență de peste 50 de ani pe piața locală și internațională, fiind unul dintre cei mai importanți EPC contractori din România, acoperind prin intermediul proiectelor sale întregul lanț al energiei: de la producerea la transportul, distribuția și furnizarea de energie electrică.

Experiența acumulata in reorganizarea companiilor din domeniul energetic s-a dovedit a fi utila si in cazul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare R.A., Euro Insol reușind sa transforme aceasta companie într-un jucător important pe piața mondiala a apei grele, având in derulare contracte de export in Germania, Franța, Argentina si Statele Unite ale Americii”, a declarat Adrian Munteanu, practician coordonator în cadrul Euro Insol.