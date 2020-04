Cedează nervii în PSD. Marcel Ciolacu: Cel mai urât în viață este ce face acum Ludovic Orban

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri la DcNews că premierul Ludovic Orban se laudă cu realizările administrației publice locale în prevenirea răspândirii epidemiei de coronavirus și „cel mai urât lucru în viață” este să te lauzi cu realizările altuia, acest lucru fiind discutat într-o videoconferință a liderilor PSD.

„Ieri am avut o videoconferinta cu toti presedintii de organizatii, marea majoritate din presedintii Consiliilor Judetene si primarii de mari municipii, erau un pic suparati pentru ca in toata acesta perioada, ei care s-au implicat cel mai mult, au modificat bugetele. De exemplu la Salaj medicii au la dispozitie hOteluri sa nu isi contamineze familiile, sunt dusi cu mijloace de transport speciale doar ei, cazati in locuri decente. Si la Bistrita, si la Maramures, in foarte multe zone. Este cel mai urat lucru in viata sa te lauzi cu realizarile altora si cu implicarea altora. Acest lucru il face acum dl Ludovic Orban”, a zis Ciolacu.

Vezi si: Proiect pe masa Guvernului: Indemnizațiile demnitarilor, tăiate cu 25% .