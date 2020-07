Cei de-aici nu-şi doresc performanţă. Clar, cei care conduc n-au nicio treabă, se dau dinamovişti, spune Rednic după remiză

Tehnicianul echipei Poli Iaşi, Mircea Rednic, a criticat conducerea FC Dinamo, precizând că “de când a fost preluat de domnul investitor”, clubul nu a avut performanţă şi că nu se doreşte performanţă, potrivit news.ro.

“Cei de-aici nu-şi doresc performanţă. Cred că şi-a dorit terenul de aici. Dinamo de când a fost preluat de domnul investitor nu a avut performanţă. Oamenii nu vor şi clar cei care conduc n-au nicio treabă, se dau dinamovişti... Păcat, nu se vrea...”, a spus Rednic pentru posturile care transmit Liga I.

În ceea ce priveşte partida cu Dinamo, Rednic este de părere că rezultatul de 1-1 este echitabil. “Am început prost jocul, ei au avut o bară, plus penalti, după care noi am echilibrat. O posesie bună, păcat că nu am fost atenţi la ultima pasă. Mă bucur că repriza a doua am fost mult mai bine. În prima repriză l-am folosit pe Şerban, care a avut probleme de indigestie în ultimele zile. Per ansamblu este un rezultat echitabil. N-a fost un meci uşor, nu vreau să judec faza penaltiului. Jucătorii au ratat o primă. Trebuie să se gândească că este vorba de imaginea lor. Nu am ce s- le reproşez, e o perioadă grea pentru toată lumea. Mă bucur că în repriza a doua am revenit foarte bine şi pe un teren pe care parcă niciodată nu l-am văzut în starea asta”.

Formaţia Dinamo a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Poli Iaşi, într-un meci din etapa a noua a play-out-ului Ligii I.

Au marcat Sorescu ’10 pentru gazde şi Andrei Cristea ’85 pentru oaspeţi, ambii din penalti.