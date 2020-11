Cel mai recent film al Sophiei Loren, drama Hillbilly Elegy cu Glenn Close şi Amy Adams, şi un documentar despre Shawn Mendes, lansate de Netflix în noiembrie

„The Life Ahead/ La vita davanti a sé”, care marchează revenirea actriţei Sophia Loren în lungmetraj după zece ani, drama „Hillbilly Elegy”, cu Glenn Close şi Amy Adams în distribuţie, şi un documentar despre Shawn Mendes se numără între producţiile care vor fi lansate de Netflix în luna noiembrie, potrivit news.ro.

În catalogul platformei de streaming vor fi incluse noi producţii dedicate sărbătorilor de iarnă, între care „Operation Christmas Drop”, „Alien Xmas”, „Dolly Parton's Christmas on the Square” şi continuările „The Christmas Chronicles” şi „The Princess Switch”, dar şi designului interior.

Pe 13 noiembrie, va fi lansat musicalul „Jingle Jangle”, cu Forest Whitaker şi Keegan-Michael Key în distribuţie. Filmul este scris şi regizat de David E. Talbert, iar pe coloana sonoră se regăsesc piese Usher şi John Legend.

Pe 15 noiembrie, va fi lansat al patrulea sezon al serialului britanic „The Crown”, iar înainte de Ziua Recunoştinţei, pe 24 noiembrie, drama semnată de Ron Howard cu Glenn Close şi Amy Adams în distribuţie. „Hillbilly Elegy” este bazată pe romanul bestseller al lui J.D. Vance.

Începând cu această lună vor fi disponibile şi documentarul „In Wonder” despre cântăreţul Shawn Mendes, şi drama „La vita davanti a sé”, regizată de Edoardo Ponti, adaptare a romanului „La vie devant soi”, scris de Romain Gary.

Vor fi adăugate filme ca „A Clockwork Orange” al lui Stanley Kubrick, „Boyz n the Hood” al lui John Singleton, „The Next Karate Kid”, „Snowden”, „V for Vendetta” şi animaţia „Cloudy with a Chance of Meatballs 2”.

Pe serviciul de streaming vor fi disponibile şi cele trei sezoane ale „Leah Remini: Scientology and the Aftermath”, cel mai recent sezon „American Horror Story” şi câte două sezoane din „Survivor” şi „America's Next Top Model”.

În plus, cele şase sezoane ale „Dawson's Creek”, cu James Van Der Beek, Joshua Jackson, Katie Holmes şi Michelle Williams în distribuţie, vor putea fi urmărite de la începutul lunii.

Vor fi eliminate din catalog filme ca „„Moneyball”, „Ocean's Eleven”, „Ocean's Twelve”, „Ocean's Thirteen”, „Anaconda”, „West Side Story”, „Y Tu Mamá También”, „You Don't Mess with the Zohan” şi „Zodiac”.