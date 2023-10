Cel mai tare general american a fost trimis în Israel: a dat un ordin neobișnuit soldaților americani

Cel mai înalt general al SUA, Michael ”Erik” Kurilla, care supraveghează forțele americane din Orientul Mijlociu a sosit în Israel într-o vizită neanunțată, relatează agenția de presă Reuters.

Generalul Michael "Erik" Kurilla, șeful Comandamentului Central al SUA, a declarat că vizita sa are ca scop "să se asigure că Israelul are ceea ce are nevoie pentru a se apăra, concentrându-se în special pe evitarea altor părți care extind conflictul".

Într-o demonstrație de putere militară și de susținere a Israelului, SUA a desfășurat un grup de atac pe portavion în estul Mediteranei și a trimis un al doilea care va ajunge în regiune în zilele următoare.

Potrivit Reuters, aproximativ 2.000 de soldați americani au fost informați să se pregătească să se desfășoare în termen de 24 de ore dacă vor fi notificați - în loc de 96 de ore în mod obișnuit -, inclusiv unități care ar putea oferi asistență medicală în caz de nevoie.

Forțele dislocate de SUA în Israel

O forţă operaţională amfibie formată din mii de marinari şi puşcaşi marini americani se îndreaptă spre Israel, unde vor fi poziţionaţi la bordul unor nave de război în cazul în care conflictul de acolo cu Hamas se extinde, au declarat luni doi oficiali americani din domeniul apărării citaţi de The Washington Post. Pentagonul a desfăşurat două portavioane - şi navele de sprijin ale acestora - în estul Mediteranei după atacurile Hamas asupra Israelului.

Grupul amfibiu Bataan, care numără peste 4.000 de marinari şi puşcaşi marini, se va alătura unei flote americane în creştere în largul coastelor Israelului, care va include două portavioane şi navele de escortă asociate acestora.

Unitatea expediţionară 26 de puşcaşi marini, din Camp Lejeune, Carolina de Nord, este desfăşurată împreună cu grupul operativ amfibiu şi antrenată pentru o gamă largă de misiuni, inclusiv unele operaţiuni speciale.

USS Bataan şi USS Carter Hall, două dintre navele de război care transportă personal din cadrul unităţii, se aflau luni în Golful Oman, după ce au părăsit recent Kuweitul, urmare a atacului Hamas din 7 octombrie. Cea de-a treia navă asociată unităţii, USS Mesa Verde, se afla în Marea Mediterană cu planuri de a se îndrepta spre coasta israeliană, au declarat oficialii din domeniul apărării.