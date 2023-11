VIDEO FOTO Cel puțin 8 morți în atacuri israeliene asupra Spitalului Indonezian (Al Jazeera)

Cel puțin doi medici de la spital au fost, de asemenea, răniți.Echipa medicală a declarat pentru Al Jazeera că spitalul a fost vizat peste noapte fără avertisment prealabil.

Anterior, unul dintre corespondenții din Gaza, Safwat al-Kahlout, a spus că după toate aparențele, forțele israeliene vor repeta ceea ce s-a întâmplat la Spitalul al-Shifa și vor ocupa Spitalul Indonezian.

Alimentarea a fost închisă la spital după ce generatorul a fost nefuncțional, forțând medicii săi să opereze pacienții în timp ce foloseau lumina de la telefoanele mobile, chiar dacă bombardamentul a continuat.

Agenția palestiniană de știri Wafa a mai raportat că focul de artilerie israelian a afectat etajul doi al spitalului.

Pe lângă cei aproximativ 150 de pacienți răniți care sunt tratați la spital și aproximativ 100 de lucrători medicali, mii de palestinieni se adăpostesc și la spital după ce au fost strămuți de bombardamentele israeliene.

