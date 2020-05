Cele mai severe sanctiuni!

Qatarul a inceput de duminica sa aplice sanctiunile cele mai severe din lume pentru persoanelor care nu poarta masca de protectie in public, pedepsele putand ajunge pana la 3 ani de inchisoare.

Guvernul a decis ca este obligatorie purtarea de masti de protectie in public, incepand de duminica si „pana la noi ordine”. Contravenientii pot fi sanctionati cu pana la 3 ani de inchisoare si 200.000 de riali, reprezentand aproape 51.000 de euro amenda.

Quatar, statul din Golf, cu o populatie de 2,75 milioane de locuitori, a inregistrat pana acum aproape 30.000 de cazuri de infectare cu noul Coronavirus si un numar de 15 decese. Potrivit autoritatilor, adunarile de familie din timpul lunii Ramadanului ar putea favoriza transmiterea virusului. In Qatar, restaurantele, cinematografele, centrele comerciale au fost inchise, dar santierele de constructii, mai ales cele avand legatura cu Cupa Mondiala la fotbal din 2022, au fost pastrate in activitate, cu respectarea regulilor de distantare fizica si purtarea obligatorie a mastii, masuri impuse din data de 26 aprilie.

Masuri asemanatoare au fost luate si in Maroc, persoanele care nu respecta obligatia de a purta masca de protectie in public, risca pana la 3 luni de inchisoare si 120 de euro amenda, iar in Ciad, amenda este de pana la 15 zile de detentie.