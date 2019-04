Cele mai tari declarații ale lui Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a participat, la Suceva, la un miting, alături de mai mulți lideri PSD.

”Am avut multe idei cum să încep discuţia de astăzi, aş începe cu 'Onorată instanţă'. Eu tocmai am spus luni asta, din păcate n-am spus-o numai eu. Ştii, când vorbeşti aşa de instanţă, spui: ''Domn'e, o fi furat ceva''. Hai să vedem ce am furat. Păi cred că am furat noroiul de pe uliţe şi am început să le modernizăm, cred că am furat roşiile otrăvite din rafturi şi am început să punem roşii sănătoase de la noi, am furat boscheţi şi am început să punem spaţii verzi bine amenajate, am furat batjocura la adresa medicilor şi am început să le dăm salarii bune, salarii decente, am inmeput să furăm lipsurile din spitale şi acuma le dotăm, am furat lacătele de la spitale şi am început să le deschidem, am furat birocraţia şi lenea şi am început să dăm subvenţii în avans, subvenţii la timp, pentru ca fermierii noştri să înceapă să fie mai bogaţi, mai bine ajutaţi şi am reuşit să avem o agricultură care este pe calea bună, am furat producţiile proaste, de pe vremea când erau ăştialalţi la guvernate, inclusiv Cioloş, şi am avut de doi ani la rând primele producţii din Europa la porumb şi floarea soarelui, am început să furăm ruşinea şi să redăm mândria de a fi român. Asta este vina mea şi vina noastră stimaţi colegi. Pentru asta trebuie să fim noi pedepsiţi, pentru că am început să spunem milioane de adevăruri. Am început să furăm din abuzuri şi să începem să punem încet-încet ordine. Am furat lipsa de speramţă, am furat supărarea, am furat resemnarea şi am început să redăm speranţa românilor. Nu este uşor, pentru că nu ne luptăm cu nişte copii, nu ne luptăm cu nişte mucoşi, ne luptăm cu nişte perverşi cum această ţara nu a avut. Oameni care irăsc România, oameni care au vândut bucăţi din această ţara. De asta suntem noi hăituiţi. Da Codrin, eu sunt ţinta lor, trag în mine din toare părţile. Până acum au reuşi doar să mă lovească puţin la coloană, da' tot dreaptă rămâne. Poate câteodată în viaţă, dacă te faci aşa ca ghiocelul poate scapi, eu nu pot să mă fac. N-am cum. Nici dumneavoastră nu vă faceţi. Credeţi că mie nu mi-ar fi plăcut să fac ca unii care au plecat de la noi, că nici nu cred că au fost vreodată la noi cu sufletul, unul care a plecat chiar de aici şi care vă dator atot, inclusiv ultimul post, pe care nu-l merită. Puteam şi eu să fac aşa, să stau şi eu ca ghiocelul, să stau acasă cu Irina, să ne uităm la televizor, să mâncăm popcorn şi să vând şi eu partidul ăsta la bucată. Sau nu să-l vând, să zic: 'Luaţi-l fraţilor, e al vostru, luţi-l direct la SRI, luaţi-l direct la DNA, luaţi-l direct la Cotroceni, la Iohannis. Şi ce să faceţi cu el? Ce vreţi voi!'. Nu mai facem PNDL-ul, nu mai ridicăm satul românesc, nu mai ajutăm fermierii, că se supără străinii. Toate producţiile astea ale noastre, care sunt mai bune ca ale lor intră pe piaţă. Intră ale noastre pe piaţă, ies ale loe, ies ale lor, pierd bani. Ce credeţi că ăia sunt bucuroşi? Nu-s bucuroşi! Astes sunt unele dintre puţinele motive pentru care noi suntem hăituiţi. Domnul primar, eu sunt convins ca Prtidul Social-Democrat va merge până la capăt, ce vroiam eu să vă spun, capătul nu este unde zic ei, capătul va fi eliberarea acestei ţări de ceea ce este mai rău. De răul aproape absolut care este Iohannis cu clica lui şi slugile lui. Acest om, gaşca lui, nu pot fi lăsaţi de Dumnezeu să ducă această ţară înapoi. S-a pornit un val pe care nu-l mai pot opri. Ce trebuie să faceţi fiecare dintre dumneavoastră? Să spuneţi adevărul în fiecare zi. Pentru că noi nu avem în faţă un plan de a spune minciună pentru a acoperi ce n-am făcut. Noi avem cea mai mare prvocare pe care a avut-o vreun partid vreodată: Am făcut atât de multe lucruri încât ne este foarte greu să le spunem pe toate odată, de fapt este imposibil. O să primiţi toţi, în foarte scurt timp o broşurică, că am zis, faceţi pentru toţi membrii de partid ca să poată vorbi cu oamenii ce a făcut PSD-ul. M-au uitat şi eu peste ea alaltăieri şi nu-s trecute toate. Nu există domeniu din viaţa socială, din viaţa economică a acestei ţări, care să nu fie prins în programul de guvernare şi pentru care să nu fi făcut ceva bun şi temeinic. Asta este de fapt cea mai mare luptă a noastră. Pentru că noi avem aici ce am făcut în agricultură, în sănătate, în educaţie, pentru pensii, pentru salarii, pentru copii, pentru mame, pentru familii, pentru infrastructură, pentru cercetare, pentru tot ceea ce este important în această ţară. Şi de cealaltă parte ce avem? Ce spunea primarul, minciunile acestor perverşi. Ciuma Roşie! Noi suntem Ciuma Roşie? Noi am tăiat salariile? Nu!

Care îl au în frunte pe ăla care a furat 6 case de la Statul Român şi nu vrea să dea nici banii înapoi acum, el e cel care vorbeşte despre corupţie? Ceilalţi din jurul lui? Răzvan Cuc n-are timp acum dar el îl îndemn să spună ce-a fost pe vremea lui Orban la Ministrul Transporturilor. Poate totuşi jndarmul ăla de la poaartă are curaj şi spune când a ieşit din minister, cum i-au sărit din geantă câteva zeci de mii de euro. Poate are curaj şi o să spună omul, dacă nu o să spună nu-l condamn, pentru că poate să-i fie frică. Ei vorbesc despre asta. Putem spune noipoate spune cineva, în patru ani şi jumătate Iohannis a făcut un lucru bun, care să rămână, domn'e, unul singur. Unul singur, un lucru bun pentru români, că pentru el a făcut. În afară de ură, dezbinare, incitare, pe la proteste şi vorbit de rău propria ţară, atunci când vorbeşte, că atunci când merge afară el nu vorbeşte. El când merge afară nu vorbeşte, tace, ascultă, îşi notează şi execută. Ăsta este cel care este preşedintele României. Ăsta este cel care ar fi trebuit să ne apere ţara, să ne ajute ţara. Nu-l bagă nimeni în seamă. Nimeni nu-l bagă în seamă. Şi acuma suntem în faţa unor alegeri europarlamentare. De ce trebuie să fim noi interesaţi de aceste alegeri europarlamentare? Aţi văzut la televizor în ultima perioadă cum tot felul de indivizi, tot felu de oameni, din alte ţări, domn'e se înghesuiau să înjure România. A fost veunul din ăia aici în România? Ştie vreunul din ăia ce se întâmplă în realitate aici în România? Dom' primar, a venit vreunul la Dumbrăveni? Eu cred că n-a venit. A venit vreunul la Fălticeni sau la Rădăuţi? N-a venit! A venit vreunul pe la Alexandria sau pe la Bistriţa? N-a venit niciunul, dar ei vorbesc despre România. S+au găsit să condamne România, 'România trebuie să facă!', dar de ce fraţilor? Păi voi vorbiţi de corupţie la noi? Care corupţie? Că au fost îndemnaţi oaamenii la vot la referendum să-l dea jos pe instrumentul vostru Băsescu şi trebuia să fie cineva condamnat? Dar miliardere furate în ţările lor? Dovedite, ce s-a întâmplat cu ele? N-a păţit nimeni nimic acolo. Şi ne dau nouă lecţii, ne spun nouă cum să facem şi cum să nu facem şi când vrem să adoptăm nişte măsuri care să ne ajute vin şi spun: 'Nu domn'e, infrigement. N-aveţi voie aşa!'. Adică au vrut de exemplu acum, pentru următoarea perioadă să se limiteze subvenţiile, să se plafoneze. Păi ce au zis, 'e pericol cu România'. Unde e pământ mai bogat ca în România? Sigur că au fost supăraţi când noi am venit cu un program pentru lână de exemplu, din zecile de programe pe care le avem, sigur că lor le-ar fi convenit ca lâna să se ardă în continuare. Să se ardă. Acuma am început, încet-încet, s-o depozităm, s-o prelucrăm, avem un program foarte serios. Îi deranjează, normal că îi deranjează. Ar trebui să stăm indiferenţi când la supermarketuri ... am vorbit la Giurgiu săptămâna trecută, cu primarii, cu fermierii, de acolo şi spuneau domn'e cum să avem noi vreo sansă, când în parcarea unui supermarket o sută de TIR-uri erau, străine, şi trei româneşti, de la noi. Cam asta e proporţia în ţara noastră azi. Şi noi ce să facem? Să punem mâinile pe piept, să vorbim frumos, ca să dăm bine şi cu lună de lună, an de an să mergem mai jos. Să ajungem la un moment dat, ori pământul să-l lăsăm plin de bălării ori să-l vindem la ei, ori să nu mai facem nimic. Sigur că noi nu ne lăsăm şi noi continuăm. Ce pot face nişte europarlamentari hotărâţi, deştepţi, curajoşi şi patrioţi în Europa? Să se bată pentru România! Eu voi depune în săptămânile următoare în Parlament o lege care să pedepsească calitatea dublă. Dacă cineva îşi va mai permite să aducă în România produse care sunt de calitate mai slabă decâr sunt la ei în ţară, să plătescă şi să îi scoatem magazinele din ţară. Prea mult timp s-au învăţat că România trebuie să accepte orice. Că România trebuie să înghită orice. Că România trebuie să vândă orice pe nimic. Că resursele noastre sunt de fapt ale altora. Adică noi suntem nişte fricoşi, suntem nişte momâi? Ce că ne sperie cu nişte procese, că ne sperie cu nişte dosare? Cine ne sperie? Unii care erau complici cu torţionarii? Şi care primesc premii de la anumite ONG-uri care spun că sunt anticomuniste? Eu n-am fost membru de partid la Partidul Comunist. Eu nu am spus că era rău sau bine, dar n-am fost. Iohannis spunea că este anticomunist, de ce nu-l schimbă pe Lazăr? De frică! De frică, pentru că este şantajat. Nu dunmeavoastră aveţi la Parchetul General dosarul cu casele furate, ci familia lui are. Şi de-aia n-o face, de frică. Ăsta este antocomunistul Iohannis. Câtă neobrăzare poţi să ai să critici PSD-ul pentru Sănătate, când ai tăi au închis spitalele? Şi noi deschidem spital după spital, modernizăm spital după spital, am mărit salariile la medici, am dotat toate spitalele judeţene şi continuăm să le dotăm.

Şi de asta revin şi spun oameni buni, trebuie să vorbiţi cu oamenii, pentru că eu am vorbit cu mulţi oameni, colegi de-ai mei au vorbit cu mulţi oameni şi ştiţi ce spun? Domn'e eu sunt pensionar, da mi-ai mărit pensia, se vede şi o s-o măreşti în continuare, dar e mai mare inflaţia. Acuma se pricep toţi la inflaţie. Problema e că noi am mărit pensia atât şi inflaţia e atât. Dacă nu eram noi pensia era şi mai joi, iar inflaţia era tot aia.”, a spus Liviu Dragnea.