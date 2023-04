Celebra sculptură `La Petite Danseuse de quatorze ans` de Edgar Degas a fost vandalizată /Video

Aceasta este o premieră în Statele Unite ale Americii: ecologiştii din mişcarea Declare Emergency au desfăşurat joi o acţiune puternică împotriva „La Petite Danseuse de quatorze ans”, de Edgar Degas, la Galeria Naţională de Artă din Washington. Muzeul a indicat că, la prima vedere, lucrarea nu a fost afectată. Acesta este protejată de un geam din plexiglas pe care militanţii au stropit-o cu vopsea.

Sculptura originală din ceară „a fost atacată de protestatari cu dungi de vopsea roşie şi neagră”, a declarat Galeria Naţională de Artă, unul dintre marile muzee din Statele Unite.

Instituţia a clarificat, într-un comunicat de presă remis pe Twitter, că lucrarea „de o valoare inestimabilă” a fost scoasă din sălile de expoziţie pentru „evaluarea eventualelor pagube” pe care le-ar fi suferit. „Denunţăm categoric acest atac fizic împotriva uneia dintre operele noastre de artă”, a reacţionat muzeul în comunicatul său de presă, precizând că la anchetă participa poliţia federală americană (FBI).

„Liderii noştri trebuie să ia măsuri serioase pentru a spune adevărul despre ceea ce se întâmplă cu clima”, a spus o activistă, în vârstă de 50 de ani, aşezată la picioarele statuii mici, cu mâinile mânjite cu vopsea roşie folosită pe sticlă şi pe soclul operei lui Edgar Degas, aşa cum se vede într-un videoclip publicat de Washington Post.

„Astăzi, prin rebeliune nonviolentă, am pângărit o operă de artă pentru a evoca suferinţa foarte reală a copiilor dacă companiile mortale de combustibili fosili continuă să extragă din soluri cărbune, petrol şi gaze”, a scris pe Instagram Declare Emergency, grupul care susţine acţiunea. „Această mică dansatoare este protejată în cutia ei climatizată, dar oamenii, animalele şi ecosistemele nu sunt”, explică mişcarea.

După cum sugerează şi numele, mişcarea ecologistă îi cere preşedintelui american Joe Biden să declare starea de urgenţă climatică. Gruparea, necunoscută publicului larg până acum, a declarat că unul dintre activiştii săi a fost eliberat de autorităţi la scurt timp după aceea.

În toamna lui 2022, în principal în Europa, activiştii care apără cauza mediului au multiplicat acţiunile care vizează opere de artă pentru a alerta opinia publică asupra încălzirii globale. În muzeele europene, de exemplu, şi-au lipit mâinile pe un tablou de Goya din Madrid, au stropit cu supă de roşii pe tablou „Floarea soarelui” al lui Van Gogh din Londra şi au aruncat cu piure de cartofi pe o capodopera a lui Claude Monet din Potsdam, lângă Berlin.

La fel ca mişcarea franceză Last Renovation, britanicii de la Just Stop Oil, Futuro Vegetal în Spania sau Letzte Generation în Germania, Declare Emergency este membră a reţelei internaţionale A22, un colectiv angajat într-o cursă pentru salvarea umanităţii. Aceste grupuri de activişti nu vor „să conştientizeze, să cerşească sau să se distreze (...), ci să forţeze schimbarea necesară”. Chiar dacă înseamnă a folosi toate mijloacele, chiar şi ilegale.

Protesters smeared paint on the case and pedestal of Edgar Degas’s “Little Dancer Aged Fourteen” sculpture in the National Gallery of Art in D.C. to bring attention to the climate crisis and demand that President Biden declare a climate emergency. https://t.co/FWiuFqJzId pic.twitter.com/8AQkeIWlQH