Celebru regizor rus, declarații șoc la televiziunea de stat despre războiul din Ucraina: `Trebuie să recunoaștem că am putea pierde` (Video)

Karen Șahnazarov, un cineast rus, a declarat la televiziunea de stat că Rusia trebuie să recunoască faptul că ar putea pierde.

Karen Șahnazarov, un celebru regizor rus, a făcut o serie de declarații neobișnuite la televiziunea de stat a Rusiei, în legătură cu războiul din Ucraina, scrie news.sky.com.

Șahnazarov a spus: "Este într-adevăr o situație care poate avea cele mai grave consecințe pentru noi în cazul în care pierdem. Și trebuie să recunoaștem că am putea pierde!"

Francis Scarr, care monitorizează televiziunea de stat rusă pentru BBC, a distribuit clipul pe rețelele de socializare, adăugând: "Nu am mai văzut așa ceva la televiziunea de stat rusă de la contraofensivele Ucrainei de anul trecut".

Karen Șahnazarov a adăugat că nu este de acord cu cei care insistă că Rusia va câștiga. "Trebuie să admitem că am putea pierde", a spus Șahnazarov. "Dacă nu o faci, nu cauți diferite rezultate posibile. Dacă credeți că lucrurile se vor întâmpla de la sine - nu este corect. Este o slăbiciune! Nu este putere, este slăbiciune!".

Nici Zelenski nu trebuie subestimat, a mai comentat regizorul: „Zelenski este periculos!. Nu este prost. Joacă un rol major în această poveste. Nu este doar o păpușă”, a spus acesta.

Cine este Karen Șahnazarov

Karen Gheorghievici Şahnazarov este regizor, scenarist şi producător de filme rus, iar din 1976, şi director general al concernului de film Mosfilm.

S-a născut pe 8 iulie 1952, la Krasnodar, într-o familie ruso-armeană. Încă de la o vârstă fragedă, a fost pasionat de pictură, însă a ajuns să studieze regia.

Recunoaşterea publicului a venit odată cu lansarea unor musicaluri precum ”Jazzmen” (Oamenii Jazzului- 1983) sau ”Winter Evening in Gagry" (O seară de iarnă în Gagrakh-1985), recompensate cu premiul Lenin Komsomol. Filmul ”Curier” (1988), realizat după o povestire scrisă de el, a câştigat Premiul de Stat „Fraţii Vasilyev”, ia ”The Star” (2003), premiul de stat a Federaţiei Ruse.

Printre filmele pe care le-a mai realizat, se numără: „Zero City" (Oraşul Zero- 1988), „ The Assasin of the Tsar” (Asasinul ţarului- 1991), "American Daughter” (Fiica din America- 1995) sau ”The Rider Named Death” (Călăreţul pieirii-2004).

