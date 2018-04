Celebrul comisar, Traian Berbeceanu, trăieşte o DRAMĂ: 'E cea mai TRISTĂ zi din viaţa mea' - a ieşit la PENSIE

Celebrul comisar, Traian Berbeceanu, trece prin clipe teribile. Acesta trăieşte o adevărată dramă şi s-a decis să spună totul. Berbeceanu a ieşit la pensie. Berbeceanu a condus Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba, pana sa-i fie inscenat un dosar penal, in care a fost in cele din urma achitat, iar cei care au orchestrat totul a fost condamnati. Berbeceanu a iesit la pensie, de la 1 aprilie, dupa 25 de ani in Politie.

"Anul acesta, in octombrie, s-ar fi implinit cinci ani de la 'executia' mea, iar legea pensiilor militare imi permite sa aleg ca baza de calcul sase luni consecutive din ultimii cinci ani lucrati. Evident, a trebuit sa aleg perioada aprilie-septembrie 2013, cand ocupam functia de sef al BCCO Alba Iulia. Daca nu procedam in acest fel, m-as fi pensionat in baza veniturilor mult diminuate pe care le aveam la acesta data", explica Berbeceanu, conform glasul-hd.ro.

Mai mult, Berbeceanu a anuntat ca va lansa o carte intitulata "Radiografia unei marsavii judiciare", in care povesteste pe larg despre cazul sau. "Meseria de politist a insemnat totul pentru mine, vreme de 25 de ani. Acesta este motivul pentru care ziua de astazi nu as putea sa o consider una festiva. De fapt, cred ca este cea mai trista zi din viata mea", a mai spus Berbeceanu, precizand ca a avut intotdeauna incredere in justitie si in faptul ca adevarul iese intotdeauna la iveala.

" (...) 'cazul Berbeceanu' il apreciez ca fiind un 'accident', o situatie izolata, nicidecum o 'amenintare' viitoare pentru alti politisti. Cred cu tarie ca o asemenea marsavie judiciara nu va mai fi posibila", a mai spus fostul sef al BCCO Alba.

Traian Berbeceanu a fost desemnat, in 2007, "Politistul anului" in Romania si fusese poreclit Cattani, inainte sa-i fie inscenat un dosar, de catre procurorul sef DIICOT Alba, Ioan Muresan, procurorul DIICOT Nicolaie Ioan Cean si Alin Mirel Muntean ofiter de politie judiciara in cadrul BCCO Alba, mai spune sursa citată.