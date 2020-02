Celebrul scriitor Stephen King și-a șters contul de Facebook, după ce s-a declarat îngrijorat de informațiile false

Celebrul scriitor american Stephen King a decis să își șteargă contul de pe platforma de socializare online Facebook, după ce și-a exprimat îngrijorarea privind propagarea informațiilor false și incapacitatea companiei de a proteja datele personale, potrivit cnn.com, scrie Mediafax.

"Părăsesc Facebook", a anunțat scriitorul pe platforma de micro-blogging Twitter.

"Nu mă simt confortabil să fiu inundat de informații false care sunt permise în publicitatea politică și nici nu am încredere în capacitatea platformei de a proteja datele personale ale utilizatorilor. Urmăriți-mă (și pe Molly, adică The Thing of Evil (câinele scriitorului, n.r.) pe Twitter, dacă vă place", a mai scris acesta.

King este celebru în lumea întreagă pentru cele peste 50 de cărți horror și fantasy scrise. Premiat, printre altele, cu trofeele World Fantasy, Bram Stoker şi O. Henry, King a primit, în 2003, medalia Fundaţiei Naţionale de Carte, pentru contribuţia sa remarcabilă la literatura americană. Numeroase poveşti scrise de King, precum "The Shining" şi "Carrie", au stat la baza producerii unor pelicule hollywoodiene de succes. Cărţile sale s-au vândut în peste 350 de milioane de copii în lumea întreagă.

Scriitorul în vârstă de 72 de ani este, de asemenea, foarte activ din punct de vedere politic și își exprimă părerile destul de direct, mai ales în ceea ce îl privește pe președintele american Donald Trump. King nu este fan nici al rețelei Facebook, care, pe 9 ianuarie, a anunțat că nu va interzice publicitatea politică și nici nu va implementa măsuri care să permită evitarea propagării eventualelor minciuni prezentate în acele reclame de politicieni.

Facebook permite publicitarilor să aibă ca ținte grupuri mici, inclusiv grupe specifice de utilizatori. Unii critici și-au exprimat îngrijorarea că astfel de reclame atât de țintite ar putea submina discursul politic, prin scăderea șanselor rivalilor.

Pe de altă parte, Twitter a anunțat în luna octombrie 2019 că nu va mai accepta reclame politice.