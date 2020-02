Shakira şi Jennifer Lopez au oferit un show impresionant la Super Bowl

Cântăreţele de origine latino-americană Shakira şi Jennifer Lopez au oferit, duminică seară, în pauza finalei Super Bowl, un recital care a reprezentat diversitatea culturală şi care a impresionat prin energie, scrie news.ro.

Cele două dive latino au prezentat 20 de cântece în aproximativ 15 minute. Show-ul din pauza finalei a fost conceput ca „o petrecere all-inclusive, care integrează culturi şi diversitatea”, după cum a spus Shakira în conferinţa de săptămâna trecută.

Shakira a fost prima care a apărut pe scenă. „Hola, Miami!”, a strigat ea, dând startul cu „She Wolf”. Din medley-ul prezentat au făcut parte „Whenever, Wherever” şi „Hips Don’t Lie”, apoi, alături de portoricanul Bad Bunny, a cântat din piesa „I Like It” a lui Cardi B. Shakira a cântat şi la chitară, iar instrumentistul din trupa ei a adus câteva acorduri ale piesei „Kashmir” a trupei Led Zeppelin.

Cântăreaţa de origine columbiană, care a sărbătorit a 43-a aniversare, a inclus în segmentul ei o coregrafie complexă.

La rândul ei, Jennifer Lopez şi-a demonstrat aptitudinile de dans la bară, demonstrate în filmul „Hustlers”, lansat anul trecut. Aceasta a fost unul dintre cele peste zece momente coregrafice prezentate, care i-au demonstrat versatilitatea. A cântat din „Jenny from the Block”, „I’m Real” şi „Get Right”, apoi „Waiting for Tonight”.

Artistul columbian J Balvin i s-a alăturat pentru „Que Calor”, apoi au cântat împreună „Mi Gente”, pe care el a lansat-o împreună cu Beyoncé. După ce Balvin a părăsit scena, Lopez a cântat „On the Floor”, alături de un cor din care a făcut parte fiica ei Emme. Corul a interpretat şi o versiune a „Let’s Get Loud”, apoi refrenul „Born in the U.S.A” (Bruce Springsteen). Făcând referire la originile ei, Lopez a apărut îmbrăcată într-o haină în culorile steagului Puerto Rico.

Finalul a fost suprinzător, deoarece artistele au ales să cânte împreună „Waka Waka”, care a fost imnul Cupei Mondiale 2010. Momentul a fost unul reuşit, cele două demonstrând că sunt cele mai mari vedete latino-americane din industria divertismentului.

Shakira şi Jennifer Lopez au încheiat show-ul, primul susţinut la Super Bowl de două cântăreţe sud-americane, cu o îmbrăţişare.

Demi Lovato a fost cea care a intonat imnul Statelor Unite în deschiderea Super Bowl LIV, ce a avut loc pe Hard Rock Stadium din Miami. Prestaţia ei a fost îndelung aplaudată şi lăudată în social media.

În finală, Kansas City Chiefs a obţinut al doilea succes după 50 de ani, învingând, cu scorul de 31-20, formaţia San Francisco 49ers.

Echipa din San Francisco a condus cu 20-10 înaintea ultimului sfert, dar Patrick Mahomes (24 ani) a dat tonul revenirii. Cu două touchdown-uri şi două intercepţii, Mahomes a fost ales cel mai bun jucător al finalei, devenind cel mai tânăr quaterback desemnat MVP.

Acesta a fost sezonul cu numărul 100 al NFL.