Centrul Naţional al Dansului Bucureşti organizează un spectacol inspirat de cultura disco din Spania anilor ‘70

Spectacolul "Less might be more, but sometimes less is just nothing" este semnat de coregraful bulgar Willy Prager şi inspirat de formaţia de disco Zoom, înfiinţată în 1973, în Spania. Premiera va avea loc joi, de la ora 19.00, la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, arată News.ro.

Producţia chestionează consacratul principiu "less is more", punctând schimbările sociale cauzate de restricţiile din ultimul an cu mai puţine întâlniri, mai puţin dans, mai puţină participare, mai puţine proteste, mai puţine interpretări, mai puţin în general.

Artistul a lucrat alături de studenţii din Academia de dans şi performance CNDB pentru acest proiect aflat la intersecţia dintre artă vizuală şi cultura dansului disco.

"Ca artist, mă interesează procesele de transformare în contextul schimbărilor sociale, politice, economice şi culturale. Am elaborat o metodă de lucru bazată pe proceduri de traducere şi reformulare a unui material de performance preexistent. Înainte de Covid-19, dezvoltarea artei contemporane urma principiul modernităţii - un “less is more”. Restricţiile din ultimile luni, mai puţină comunicare, mai puţine întâlniri, mai puţin dans, mai puţină participare, mai puţine proteste, mai puţină socializare, mai puţine interacţiune, mai puţine interpretări, mai puţine critici, mai puţine demonstraţii, mai puţini participanţi, mai puţin … fac ca acest spectacol să chestioneze această teză şi explorează dacă mai puţin încă este mai mult sau dacă nu este nimic", spune Willy Prager.

Prevederile legale privind siguranţa spectatorilor, referitoare la numărul maxim de participanţi permis în cadrul unui eveniment la CNDB, alături de toate măsurile de protecţie şi reglementările impuse în vigoare împotriva răspândirii Covid19 vor fi respectate pe toată durata evenimentului. Preţul unui bilet întreg este 35 de lei, iar redus - 20 de lei.