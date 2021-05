Cercetătorii au descoperit că varianta indiană este de 6,8 ori mai rezistentă la anticorpi

Ambele vaccinuri anti-Covid ARNm (Pfizer/BioNTech și Moderna) „par eficiente” împotriva variantei coronavirusului care se răspândește rapid în India și în alte țări, conform experimentelor de laborator. Cercetătorii au expus varianta cunoscută sub numele de B.1.617.1 la probele de sânge a 15 voluntari care au dezvoltat anticorpi induși de vaccinul Moderna, 10 voluntari cu anticorpi după ce au primit vaccinul Pfizer/BioNTech și 24 de persoane cu anticorpi după vindecarea Covid-19. Într-o lucrare publicată luni pe bioRxiv, înainte de evaluarea colegială, echipa de cercetători a descoperit că varianta indiană este de 6,8 ori mai rezistentă la anticorpi, în toate cele trei grupuri.

În ciuda acestui fapt, majoritatea anticorpilor pe care indivizii vindecați sau vaccinați i-au dezvoltat au fost în măsura să neutralizeze varianta B.1.617.1, spun cercetătorii.

Tulpina poate continua să evolueze, au subliniat oamenii de știință și va fi important să se monitorizeze modul în care mutațiile suplimentare afectează eficacitatea vaccinului.

