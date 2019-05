Cererea preşedintelui Trump ca Deutsche Bank să nu furnizeze Congresului informaţiile solicitate a fost respinsă de tribunal

Un judecător federal a respins miercuri cererea preşedintelui Donald Trump şi a grupului său (trei din copiii săi şi Trump Organization) de a împiedica Deutsche Bank şi Capital One să comunice Congresului informaţiile solicitate, transmite joi AFP potrivit Agerpres.

Comisia de finanţe şi cea pentru informaţii din Camera Reprezentanţilor au adresat băncii germane şi celei americane o solicitare de documente privind tranzacţiile preşedintelui Trump şi ale grupului său, Trump Organization.Democraţii din Congres sunt interesaţi de relaţia pe care Donald Trump a avut-o cu Deutsche Bank, una din puţinele bănci care au continuat să îi împrumute bani magnatului din domeniul imobiliar după o serie de solicitări de faliment din partea acestuia, în anii 1990.Donald Trump, trei dintre copii săi implicaţi în afaceri şi mai multe din firmele sale s-au adresat justiţiei pentru a împiedica transmiterea acestor documente, susţinând că demersul are "doar o motivaţie politică".La încheierea şedinţei de miercuri a tribunalului din Manhattan, judecătorul federal Edgardo Ramos a respins această solicitare, deschizând astfel calea transmiterii documentelor către Congres.Luni, ziarul New York Times a informat că Deutsche Bank a înăbuşit semnalările venite din partea propriilor angajaţi referitoare la Donald Trump şi la ginerele său Jared Kushner.Potrivit New York Times, mai mulţi angajaţi ai Deutsche Bank specializaţi în depistarea operaţiunilor de spălare de bani au recomandat, în 2016 şi 2017, ca o serie de tranzacţii implicând firme controlate de Trump şi Kushner să fie semnalate ministerului american de finanţe, care supervizează şi luptă împotriva delictelor financiare, însă conducerea băncii germane a respins recomandările în acest sens. Deutsche Bank a dezminţit luni aceste informaţii.