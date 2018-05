Cerul a explodat de lumină şi tunete! Marea Britanie, lovită de fulgere de 15.000-20.000 de ori / IMAGINI SPECTACULOASE

Marea Britanie a fost lovită de fulgere de 15.000 - 20.000 de ori în noaptea de sâmbătă spre duminică, când ţara a fost traversată de ceea ce meteorologii au numit "mama tuturor furtunilor", informează Press Association, conform agerpres.ro.

Cerul a explodat de lumină şi tunete deasupra capitalei şi sudului Angliei. Pompierii din Londra au declarat că au preluat mai mult de 500 de apeluri legate de vreme după izbucnirea unei furtuni "extrem de intense".James Brewin a imortalizat momentul în care Big Ben şi Westminster (palatul parlamentului) au fost iluminate de un fulger, descriind imaginea astfel: ''Londra ca în lumina zilei la miezul nopţii pentru o fracţiune de secundă''.

Un angajat Black Cube rupe tăcerea după 2 ani: Impactul major al scandalului de spionaj împotriva lui Kovesi asupra companiei



Şi alţi amatori sau profesionişti au postat pe reţelele de socializare instantanee cu diverse obiective din Marea Britanie iluminate de fulgere.



Western Power Distribution a raportat că aproape 1000 de proprietăţi au rămas fără curent electric în Midlands, majoritatea întreruperilor fiind provocate de fulgere. În aceeaşi regiune au fost emise 17 alerte de inundaţii.



O avertizare de furtuni puternice a Met Office, care acoperă o mare parte din Anglia şi Ţara Galilor, este valabilă până luni.

So I got this picture of the lightning over South West London and jumped for joy #lightning pic.twitter.com/KQV1cpJy0f — Nitai Levi (@NitaiLevi) 27 mai 2018