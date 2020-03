CEX PSD convocat de Marcel Ciolacu - surse

Liderii PSD se vor reuni in sistem de videoconferinta in prima sedinta CEX de la decretarea starii de urgenta in Romania. Sedinta va avea loc miercuri 25 martie, ora 12,00. În sala în care se va desfășura transmisiunea video nu vor fi prezente mai mult de 3 persoane din partea fiecarei organizatii judetene. Din partea conducerii la nivel național participa președintele interimar Marcel Ciolacu și secretarul general Paul Stănescu.

Liderii PSD trebuie sa stabileasca calea de urmat pentru Congresul de alegere a noii conduceri.

