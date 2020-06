CEX PSD - Varianta aleșilor locali pentru starea de alertă

Liderul CJ Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat luni, la B1TV, că din punctul său de vedere, ca ales local, soluția pentru gestionarea epidemiei de coronavirus este să nu se instituie o stare de alertă la nivel național, ci să li se permită autorităților locale să ia măsuri specifice fiecărui județ. Zetea a spus că dacă în anumite județe sunt câteva cazuri de coronavirus, în altele sunt sute și mii.

„Nu cred ca se mai poate vorbi de o stare de alerta in adevaratul sens al cuvantului, poate o stare intermediara. Sau o stare sanitara. PSD a votat Guvernul PNL impotriva convingerilor noastre, pentru ca era criza de sanatate, apoi s-a votat stare de urgenta de doua ori, pe urma stare de alerta. Exista la PSD toata deschiderea spre responsabilitate (...) Eu nu sunt parlamentar, sunt ales local. Am propus PSD gestionarea situatiei de catre autoritatile locale, nu de Guvern. Eu zic sa dam incredere autoritatilor locale. Poate e nevoie (de anumite masuri mai restrictive) in Neamt, in Suceva, in Arad. Dar sigur nu e nevoie in Satu Mare, de exemplu”, a declarat Gabriel Zetea (PSD).

Afirmațiile sale vin înaintea ședinței CEX PSD în care se va stabili cum vor proceda parlamentarii partidului când Guvernul Orban va cere încuviințarea prelungirii stării de alertă.

