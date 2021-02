Cezar Preda avertizează PNL că ar putea avea soarta PDL

Fostul deputat Cezar Preda, PDL-ist devenit liberal prin fuziunea cu PNL, a declarat marți la Antena 3 că Partidul Național Liberal ar putea ajunge într-o situație incomodă dacă ia doar măsuri de austeritate.

„Eu am mai trait in 2012, ne-au spus oamenii ca 'Voi sunteti baieti buni, dar ne-ati taiat salariile' si abia am mai intrat in Parlament”, a declarat Cezar Preda. În 2012, PDL a înregistrat un eșec zdrobitor cu mai puțin de 17% la parlamentare, la capatul unei perioade de criza economica in care Guvernul PDL a taiat salariile bugetarilor.

„Nu vei rezista 4 ani spunand una si facand alta. Opozitia la noi e zero si atunci trebuie sa eviti derapajele betiei puterii prin luari de pozitie din interior. Puterea imbata, daca nimeni nu-ti spune ce nu e bine si daca ai numai latrai langa tine care-ti spun cat esti de destept si frumos...”, a mai declarat fostul deputat.

