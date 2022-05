Champions League - Ancelotti s-a hotărât în privinţa formulei de start din finala cu Liverpool

Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, a asigurat joi că s-a hotărât în privinţa formulei de start din finala Ligii Campionilor, cu Liverpool, programată pe 28 mai la Paris, şi a subliniat că "nu există frică", dar există "îngrijorare" care va creşte pe măsură ce se apropie ziua meciului, informează EFE, potrivit Agerpres.

"Nu am nicio îndoială cu privire la echipă, îmi este clară. Am o îndoială cu privire la faptul dacă sunt mai importanţi jucătorii care încep meciul sau cei care îl termină", a declarat italianul, referindu-se la fotbaliştii ce ar putea fi rezerve după ce au avut un rol important în Liga Campionilor, cum s-ar putea întâmpla cu brazilianul Rodrygo."'Nu exista frică. Există îngrijorare înaintea unui meci atât de important, dar când vine meciul, mă bucur şi eu foarte mult de el. Sunt foarte bucuros să-l pregătesc şi este normal să fim îngrijoraţi înaintea unui meci atât de important", a spus italianul.El a comentat duelul cu Liverpool: "Nu trebuie să uităm de bucuria de a juca acest meci. S-ar putea să existe nelinişte şi puţină îngrijorare, e normal când întâlneşti un adversar puternic, dar astăzi sunt foarte fericit, mă bucur mult şi nu am nicio grijă. Avem timp să ne pregătim şi să jucam meciul, suntem acolo unde mulţi alţii şi-ar dori să fie. Fără nelinişte, astăzi ne bucurăm, o vom face toată săptămâna. Poate fi puţină îngrijorare înainte de meci, apoi apare fericirea sau puţină tristeţe".