Charles Leclerc, Ferrari, va pleca de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Australiei

Charles Leclerc (Ferrari) va pleca, duminică, de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Australiei, a treia etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, pe circuitul de la Melbourne Park.

Pe locul doi s-a clasat Max Verstappen (Red Bull Racing), pe trei Sergio Perez (Red Bull Racing), pe patru Lando Norris (McLarren), iar pe cinci Lewis Hamilton (Mercedes).

Prima parte a calificărilor (Q1) a fost întreruptă după o ciocnire între monoposturile canadienilor Lance Stroll şi Nicholas Latifi.

Monopostul Aston Martin lui Stroll şi Williams al lui Latifi s-au ciocnit, iar cei doi piloţi au fost nevoiţi să îşi încheie sesiunea acolo, Williams oprindu-se în zid.

"Trebuie să se uite în oglinda retrovizoare. Maşina este distrusă", a spus Latifi.

După ce a încetinit şi s-a îndepărtat pentru a-l lăsa pe Stroll să treacă, Latifi a vrut apoi să-l depăşească pe dreapta, dar pilotul de la Aston Martin a închis spaţiul din interior. "Am revăzut incidentul pe video şi pot confirma că nu este vina mea. Era un spaţiu în interior, eram în pregătirea pneurilor în timp ce el nu era în poziţie de atac, era în spate şi venit spre mine. Atât pot spune. Este chiar ciudat", a spus Latifi.

În Q3, din nou a fost arborat "steagul roşu", după ce Fernando Alonso a fost implicat într-un accident, în virajul 11.

Marele Premiu al Australiei are loc duminică, de la ora 08.00.

???? RED FLAG ????



Latifi and Stroll collide in the first sector and both are out of qualifying#AusGP #F1 pic.twitter.com/lhb5OHUKM7