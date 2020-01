Cherecheş: În Baia Mare nu sunt şi nu vor fi niciodată clădiri sau zone unde să locuiască exclusiv romi

În municipiul Baia Mare nu vor exista niciodată zone sau clădiri în care vor locui exclusiv romi, iar zidul care a fost construit în urmă cu mai mulţi ani pentru a proteja un grup de blocuri sociale nu reprezintă segregare rasială, a scris primarul Cătălin Cherecheş joi, pe contul său de Facebook, ca reacţie la amenda de 7.000 de lei aplicată de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

"În Baia Mare nu sunt şi nu vor mai fi niciodată clădiri sau zone unde să locuiască exclusiv romi. Amenda o plătesc, dacă ăsta e preţul pentru a reuşi să asigurăm condiţii civilizate acolo (cele trei blocuri sociale din strada Horia - n.r.). M-aş fi aşteptat să mă felicite cei de la CNCD pentru modul în care am făcut un centru social pentru copiii romi, pe care îi aducem, facem after-school, chestiuni educaţionale, sportive. Mi-aş fi dorit să vină şi să mă felicite, să vadă cum am reabilitat acel bloc devastat unde stăteau sute de oameni şi care au înţeles că trebuie să îşi găsească o soluţie de locuire civilizată" a scris Cătălin Cherecheş.Primarul municipiului Baia Mare a menţionat că gardul ridicat în partea dinspre stradă a blocurilor sociale e un mijloc de protecţie, atât pentru cei care locuiesc acolo, cât şi pentru participanţii la trafic."Sunt mulţi copii, unii lăsaţi nesupravegheaţi, pe parcursul anilor având loc mai multe accidente, unele tragice, soldate cu moartea unor copii. Blocurile au fost ridicate foarte aproape de carosabil, este o zonă intens circulată, au fost situaţii în care şoferii s-au trezit cu parbrizul spart de pietre aruncate de pe margine. Am ridicat acel gard, cum am mai explicat în repetate rânduri, din dorinţa de a proteja copiii, dar şi participanţii la trafic. Numărul incidentelor s-a redus. Copiii pot să se joace în curtea blocului fără să ajungă din neatenţie în faţa maşinilor. Cei care aruncau cu diverse obiecte în maşinile care circulă pe acolo s-au mai potolit", afirmă Cătălin Cherecheş.El a reamintit că a mai fost amendat de CNCD pentru gardul ridicat în vecinătatea blocului, însă, în opinia sa, lucrătorii instituţiei din Bucureşti refuză să înţeleagă rostul construcţiei."Am fost amendat în urmă cu câţiva ani pentru acest gard, tot de către CNCD. Au fost atunci şi au văzut, de la nivelul trotuarului, căci nu s-au simţit confortabil să intre şi în imobile, gardul, curtea. Au discutat cu oamenii. Oameni care locuiesc aici şi s-au bucurat pentru gard. Am chemat tineri artişti să îi dea culoare, să înfrumuseţeze gardul. Am contestat în instanţă amenda, am câştigat. Au făcut recurs, am pierdut. În tot acest timp, mulţumită acestui gard, nu au mai existat copii călcaţi de maşină! În tot acest timp, incidentele cu maşini sparte în mers de către pietre şi sticle aruncate de anumiţi indivizi, s-au redus. Dar CNCD consideră, în continuare, că acest gard este deranjant. Din birourile confortabile de la Bucureşti, aşa se interpretează situaţia. (...) Aici, repet, trăiesc nu doar romi, ci oameni săraci. Români, maghiari, romi. Oameni care au nevoie de locuinţe sociale şi se bucură de faptul că am reabilitat şi modernizat pe rând blocurile sociale. Am făcut acest lucru şi pe strada Melodiei, şi pe Horea. Aceste aspecte nu se văd la sediul CNCD din Bucureşti. Amenzile se dau din pix, din confortul birourilor calde, nu pe teren, cum ar fi normal, în urma unor constatări, discuţii cu oamenii", se mai arată în postare.Edilul a adăugat că, în cazul care CNCD este deranjat de gardul construit în jurul blocurilor sociale, poate să-l dărâme, însă cu asumarea unei responsabilităţi."Dacă deranjează atât de tare gardul acesta, îi voi invita pe cei de la CNCD şi alte entităţi şi persoane deranjate, să îl dărâme. Însă, în acest caz, îi rog să îmi dea în scris că îşi vor asuma şi ce se va întâmpla după, dacă, Doamne fereşte, va mai fi vreun copil călcat de maşină. Respectiv, că îi vor despăgubi pe cei care se vor trezi, din nou, cu maşinile sparte în mers de 'obiecte zburătoare'. Mi-aş dori ca alţii, inclusiv de la CNCD, să facă pentru oameni, în general, inclusiv pentru romi, câte am făcut eu. Mă refer la chestiuni practice, de folos, nu vorbe goale şi amenzi din care tot ei au de câştigat, nicidecum romii sau românii", a mai scris Cătălin Cherecheş.Cătălin Cherecheş a fost amendat cu suma de 7.000 de lei de către CNCD, în cursul zilei de miercuri, pentru gardul de protecţie ridicat, în urmă cu mulţi ani, lângă blocurile sociale din strada Horia.