Chiar de film: Deși nu mai joacă de 2 ani, George Clooney e cel mai bine plătit actor: Topul complet și la actrițe

Revista new-yorkeză Forbes a făcut public miercuri topul celor mai bine plătiți actori din lume pentru 2018 iar George Clooney și Scarlett Johansson conduc ierarhiile separate pe gen iar diferența dintre ei este uriașă, cu toate că actorul nu a mai lansat niciun film de doi ani, scrie Mediafax.

Actorul a ajuns să conducă topul banilor primiți în branșă între 1 iunie 2017 și 1 iunie 2018 după ce a vândut compania Csamigos Tequila pe care o deținea, astfel că jurnaliștii au înregistrat în dreptul său o cifră de 239 de milioane de dolari. Este dublul sumei care stă în dreptul actorului plasat pe locul doi în top, Dwayne Johnson, care ar fi câștigat în total 119 milioane de dolari. Podiumul este completat de Robert Downey Jr (79 de milioane de dolari), pe locurile următoare plasându-se Chris Hemsworth (64,5 milioane de dolari, pe locul 4), Jackie Chan (cu 45,5 de milioane de dolari pe locul 5) și Will Smith (la 42 de milioane de dolari pe locul 6).

Cel mai bine plătită actriță din 2018 este Scarlett Johansson, care se estimează că ar fi câștigat 40.5 milioane de dolari, aceeași sumă pe care o are trecută în dreptul său indianul Akshay Kumar, plasat pe poziția a șaptea a clasamentului masculin. Actrița americană a lansat în ultimul an titluri ca "O noapte nebuna, nebuna/ Rough Night", "Spiritul din cochilie/ Ghost in the Shell" și a jucat în super-producția "Răzbunătorii: Războiul Infinitului/ Avengers: Infinity War"(unde, de altfel a fost colegă de platou cu Robert Downey Jr. și Chris Hemsworth), și a fost una din vocile din "Insula câinilor/ Isle of Dogs" de Wes Anderson.

Actrițele de pe locurile 2 și 3, Angelina Jolie și Jennifer Aniston, cu 28 de milioane de dolari și, respectiv, cu 19,5, nu au câștigat nici măcar pe aproape de cele 33.5 milioane de dolari contabilizate în dreptul lui Salman Khan, locul 10 în clasamentul bărbaților. Lista actrițelor cel mai bine plătite este completată de Jennifer Lawrence (18 milioane de dolari), Reese Witherspoon (16,5 milioane de dolari), Mila Kunis (16 milioane de dolari), Julia Roberts(13 milioane de dolari), Cate Blanchett (12.5 milioane de dolari), Melissa McCarthy (12 milioane de dolari) și Gal Gadot (10 milioane de dolari).

George Clooney a apărut ultima dată pe genericul unui film în 2016, când juca în "Mașina de bani/ Money Monster", de atunci având în filmografie numai o reclamă pentru cafea instant și o serie de apariții în serialul realizat după romanul "Clenciul 22/ Catch 22", serial care este programat să fie lansat în 2019.