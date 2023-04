China în plină ofensivă diplomatică: Preşedintele brazilian se va întâlni cu Xi Jinping la Beijing

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a plecat marţi spre China, unde se va întâlni vineri cu omologul său Xi Jinping, pe care îl va invita în Brazilia, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Vizita oficială la cel mai mare partener comercial al Braziliei era prevăzută iniţial între 25 şi 31 martie, dar a trebuit amânată din cauza unei pneumonii contractate de Lula, în vârstă de 77 de ani.'Vom consolida relaţia noastră cu China. Îl voi invita pe Xi Jinping în Brazilia pentru o întâlnire bilaterală, pentru a-i arăta proiecte pentru care vrem să atragem investiţii chineze', a declarat luni seară Lula, la radioul public Voz do Brasil, fără a preciza ce dată are în vedere.Imagini difuzate de preşedinţie îl arată pe Lula zâmbind pe pista aeroportului, marţi dimineaţă la Brasilia, în faţa avionului cu culorile ţării, şi strângându-i mâna vicepreşedintelui Geraldo Alckmin, care va gestiona afacerile curente în absenţa sa.Preşedintele brazilian călătoreşte în fruntea unei delegaţii de 40 de reprezentanţi politici, printre care nouă miniştri, guvernatori de state şi parlamentari.Lula va sosi în China miercuri şi va asista joi la Shanghai la învestirea fostei preşedinte braziliene de stânga, succesoarea sa Dilma Rouseff (2011-2016), la conducerea Noii Bănci de Dezvoltare, banca statelor BRICS, grupul care reuneşte Brazilia, China, India, Rusia şi Africa de Sud.Vineri, în întâlnirea cu Xi, Lula ar urma să abordeze în special conflictul din Ucraina.Brazilia şi China, care nu au impus sancţiuni Rusiei, speră să poată juca un rol de mediatori.Vizita este cea de-a patra a lui Lula în China.Preşedintele de stânga, care şi-a început în ianuarie al treilea mandat, s-a deplasat deja în Argentina şi SUA, promiţând să repună Brazilia 'în inima noii geopolitici mondiale', după o perioadă de izolare sub predecesorul său de extrema dreaptă Jair Bolsonaro.Înainte de a reveni în Brazilia, Lula se va opri sâmbătă în Emiratele Arabe Unite, pentru o vizită oficială de o zi.