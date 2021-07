VIDEO - Cu apa până la brâu în metroul din China: inundațiile fac prăpăd în mai multe zone din țară; 13 morți raportați

Inundațiile cauzate de precipitațiile record au ucis 13 persoane în provincia chineză Henan, potrivit South China Morning Post. Peste 100 de mii de oameni au fost obligați să părăsească casele din cauza ploilor.

În capitala provinciei, Zhengzhou, un metrou a fost inundat, iar salvatorii scoteau oameni din metrou. CNN notează că acum metroul este oprit. De asemenea, trenurile electrice urbane au fost oprite din circulație, ceea ce a împiedicat mulți locuitori să ajungă la casele lor.

Situații similare sunt observate în alte părți ale Henan. Potrivit SCMP, trenul către orașul Luoyang a fost blocat timp de 40 de ore. În tot acest timp, 900 de pasageri au fost obligați să aștepte ajutor în interior.

Miercuri dimineață, 21 iulie, un baraj a fost rupt în zona Guojiajiu, a raportat CCTV. Xinhua notează că se anticipează că ploile din provincie vor continua în următoarele 24 de ore.

Breaking: Major flooding is occurring due to heavy rain in Zhengzhou, China. The city recorded the highest single-day rainfall on record. pic.twitter.com/hiEAWjYd78