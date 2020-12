China - O angajată a biroului Bloomberg din Beijing a fost arestată

Autorităţile chineze au arestat o angajată locală a biroului din Beijing al Bloomberg sub bănuiala de periclitare a securităţii naţionale, a anunţat vineri grupul american de presă, potrivit Reuters.

Suspecta, numită Haze Fan, a fost văzută atunci când era escortată de ofiţeri de securitate din clădirea unde se află apartamentul său din Beijing.

''Domnişoara Fan, cetăţean chinez, a fost arestată de Biroul de securitate naţională din Beijing, conform legilor chineze în domeniu, sub bănuiala de angajare în activităţi infracţionale care ameninţă securitatea naţională. În prezent cazul este anchetat. Drepturile legitime ale domnişoarei Fan au fost deplin asigurate, iar familia sa a fost notificată'', au anunţat autorităţile chineze, citate de Bloomberg.Ministerul de Externe chinez nu a fost disponibil pentru comentarii imediate despre acest caz.''Suntem foarte îngrijoraţi pentru ea şi discutăm activ cu autorităţile chineze pentru a înţelege situaţia mai bine. Continuăm să facem tot ce putem pentru a o sprijini, deşi căutăm mai multe informaţii'', a declarat o purtătoare de cuvânt a grupului Bloomberg, ce are sediul la New York.Haze Fan lucra pentru Bloomberg din 2017, iar anterior mai lucrase pentru CNBC, CBS News, Al Jazeera şi Reuters.