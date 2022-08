China anunță pedepse împotriva organizațiilor și firmelor din Taiwan care își doresc independența

Biroul pentru afaceri taiwaneze al Consiliului de Stat din China a anunțat miercuri pedepse împotriva unor organizații care urmăresc "independența Taiwanului".

Sub pretextul "democrației" și al "cooperării și dezvoltării", "Taiwan Foundation for Democracy" și "International Cooperation and Development Fund" au desfășurat în mod gratuit activități separatiste pentru "independența Taiwanului" pe scena internațională. Au făcut totul pentru a se alia cu forțele externe anti-China, a declarat Ma Xiaoguang, purtătorul de cuvânt al biroului.

De asemenea, au atacat și au defăimat China și au folosit bani și alte mijloace ca momeală pentru a extinde așa-numitul "spațiu internațional" al Taiwanului, încercând să submineze sprijinul internațional pentru principiul unei singure Chine, a spus Ma, relatează Xinhua.

China a decis să ia măsuri punitive împotriva fundațiilor menționate mai sus, interzicându-le să coopereze cu organizații, întreprinderi sau persoane din China continentală.

De asemenea, China va pedepsi, în conformitate cu legea, organizațiile, întreprinderile sau persoanele fizice care oferă fonduri sau servicii fundațiilor și va lua alte măsuri necesare, a adaugat Ma.

China va interzice organizațiilor, întreprinderilor sau persoanelor fizice orice tranzacție sau cooperare cu Speedtech Energy, Hyweb Technology, Skyla, SkyEyes GPS Technology și alte întreprinderi care au donat bani fundațiilor. Șefilor întreprinderilor relevante li se va interzice să intre în China, a spus Ma.