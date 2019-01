Chinezii continuă testele genetice pe oameni. Al doilea bebeluş modificat genetic ar avea între 12 şi 14 săptămâni de gestaţie (sursă ştiinţifică)

Al doilea bebeluş despre care se crede că a fost modificat genetic în China ar avea între 12 şi 14 săptămâni de gestaţie, potrivit estimărilor lui William Hurlbut, profesor de neurobiologie de la Universitatea Stanford din SUA, citat miercuri de EFE preluat de agerpres.

"La conferinţa de la Hong Kong s-a precizat că sarcina este detectabilă 'chimic' (un test de laborator la nivel hormonal), însă prea recentă pentru a fi detectată clinic", a declarat Hurlbut. Potrivit calculelor profesorului, pornind de la aceste date, fătul s-ar afla în acest moment ''între 12 şi 14 săptămâni de gestaţie".

În noiembrie 2018, cercetătorul chinez He Jiankui a surprins comunitatea internaţională afirmând că a reuşit să creeze primii bebeluşi modificaţi genetic pentru a rezista la virusul HIV, fapt ce i-a atras un val de critici şi a determinat autorităţile chineze să deschidă o anchetă.



Potrivit unui material publicat luni de agenţia Xinhua, rezultatul acestei investigaţii, desfăşurată de autorităţile din Cantón (sud-est), a stabilit că He "a desfăşurat o cercetare ilegală în scopul obţinerii de faimă personală şi câştiguri".



He Jiankui a "evitat în mod deliberat supervizarea" cu intenţia de a crea un copil modificat genetic "în scopul reproducerii", conform concluziilor iniţiale ale unei echipe de anchetă, înfiinţată de Comisia de Sănătate din China în provincia sudică Guangdong, potrivit agenţiei Xinhua.



Cercetătorul a adunat el însuşi fonduri şi a organizat în particular o echipă care să realizeze procedura, în ''căutarea faimei personale şi a profitului'', a menţionat Xinhua, adăugând că He Jiankui ar fi falsificat documentele privind aspectele etice în vederea atragerii voluntarilor care au participat la experiment.

Acest tip de modificare genetică realizată pe fiinţe umane este interzisă în majoritatea ţărilor, inclusiv în China.



Dosarul lui He Jiankui va fi transferat organelor însărcinate cu securitatea publică, a precizat Xinhua.



Cercetătorul chinez a folosit tehnica CRISPR-Cas9, sau "foarfeca genetică", ce permite înlăturarea şi înlocuirea unor părţi indezirabile ale genomului.



Această tehnică este amplu controversată, deoarece modificările realizate pot fi transmise generaţiilor viitoare şi afecta astfel întregul patrimoniu genetic.