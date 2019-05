Chinezii mută strategic în Europa: Ofertă pentru o parte din grupul Daimler, producătorul Mercedez-Benz

Grupul auto chinez BAIC vrea să achiziţioneze o participaţie de până la 5% la producătorul auto german Daimler AG, pentru a-şi asigura investiţia în compania Beijing Benz Automotive, care produce în China vehicule Mercedes-Benz, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, potrivit Agerpres.

O participaţie de 5% la Daimler este evaluată la aproape trei miliarde de euro, pe baza capitalizării bursiere de 57,6 miliarde de euro a producătorului auto german la închiderea şedinţei bursiere de vineri.

BAIC a informat anul acesta Daimler în legătură cu intenţia de a cumpăra o participaţie de 4-5% la producătorul maşinilor Mercedes-Benz. BAIC a cerut autorităţilor locale din Beijing să sprijine achiziţia, iar grupul chinez a demarat deja cumpărarea acţiunilor de pe piaţă, susţin sursele.



"Preţul acţiunilor Daimler este în prezent susţinut de un cumpărător care aparent vrea să-şi construiască o participaţie", au adăugat sursele.



Reprezentanţii BAIC şi Daimler nu au comentat informaţia.



Reglementările privind preluările din Germania permit unui cumpărător să achiziţioneze o participaţie de până la 3% fără a informa autorităţile de supervizare.



Încă din 2015, BAIC a indicat că este interesat de achiziţionarea unei participaţii la Daimler şi şi-a extins eforturile după ce Li Shufu, preşedintele producătorului auto rival chinez Zhejiang Geely Holding Group, a cumpărat 9,69% din Daimler, în 2018, devenind cel mai mare acţionar al grupului german. Geely a anunţat că vrea o alianţă cu Daimler, care dezvoltă vehicule electrice şi autonome, pentru a răspunde provocărilor venite de la noile rivale, cum ar fi Tesla şi Uber.



La rândul său, Daimler deţine 30,4% din acţiunile BAIC listate la bursa de la Hong Kong, reprezentând o participaţie totală de 9,55% din partenerul său chinez, conform raportului financiar al BAIC din iunie 2018.

De asemenea, Daimler deţine 49% la Beijing Benz Automotive Co, principala sa societate mixtă cu BAIC, precum şi 3,93% la Beijing Electric Vehicle, o subsidiară a BAIC. În plus, are o societate mixtă cu BYD.



Daimler a vândut anul trecut 653.000 de maşini în China, cea mai mare piaţă a sa la nivel global.



În România, Daimler are două unităţi de producţie, la Cugir şi Sebeş.