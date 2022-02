Chipul lui Vladimir Putin, stropit cu vopsea roșie de liderul #Rezist Florin Bădiță: 'Ai mâinile murdărite cu sânge'

Un incident a avut loc, sâmbătă seară, în timpul manifestaţiei din faţa Ambasadei Rusiei la Bucureşti, preşedintele asociaţiei "Corupţia ucide", Florin Bădiţă-Nistor, aruncând cu vopsea roşie pe un portret al preşedintelui rus, Vladimir Putin, expus pe panoul informativ de pe gardul misiunii diplomatice.

"Putin, you've got blood on your hands!'' (Putin, ai mâinile murdărite cu sânge n.red.), au scris cei de la "Corupţia ucide" pe pagina lor de Facebook.

"În timpul protestului din faţa Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, Florin Bădiţă-Nistor, preşedintele 'Corupţia ucide', şi-a pictat faţa şi mâinile cu vopsea roşie şi a marcat portretul lui Putin, pentru a transmite acest mesaj puternic împotriva agresiunii ruse în Ucraina! Jandarmii au intervenit, au încercat să îl salte pe Florin, l-au băgat într-o maşină a Jandarmeriei care a fost blocată de protestatari. În cele din urmă, Florin a fost eliberat şi a putut să îşi explice mesajul în faţa camerelor de luat vederi ale presei", arată sursa citată, informează Agerpres.

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti (DGJMB) a informat că, pe timpul desfăşurării manifestaţiei, o persoană a fost amendată pentru că "a aruncat cu un ou în panoul informativ din faţa Ambasadei Federaţiei Ruse în România". "Bărbatul, în vârstă de 25 de ani, a fost preluat de jandarmi şi a fost sancţionat contravenţional, conform prevederilor Legii nr. 61 din 1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare", se afirmă în precizarea transmisă de DGJMB.

Manifestaţia organizată în semn de solidaritate cu Ucraina a început în faţa Ambasadei Ucrainei din Bucureşti, iar ulterior participanţii s-au deplasat către Ambasada Rusiei.

În cadrul acestei acţiuni, oamenii au afişat steagul Ucrainei, unul chiar de mari dimensiuni, dar şi mesaje precum "Stop Putin", "No war", "Peace Ukraine", "Solidari cu oamenii din Ucraina. Fără război", "We stand with Ukraine".

O parte a celor prezenţi au intonat imnul Ucrainei şi au scandat, printre altele, "Asasin, Putin asasin" şi "Ucraina".

În faţa Ambasadei Rusiei, s-a scandat din nou atât în limba română - "Putin, nu uita, Ucraina nu-i a ta", "Armata rusă afară", "Solidaritate", "Criminalii", "Zelenski"-, cât şi în ucraineană- Ucraina este mai presus de toate, iar participanţii au intonat din nou imnul Ucrainei.

De asemenea, a fost afişat un banner de mari dimensiuni cu mesajul "Putin, Ukraine is not your playground. Stop the war against Ukraine!".